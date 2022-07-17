17 Tem 2022 - 20:00- Spor G: 17 Tem 2022 - 13:51

Gerçek bir başarı hikayesi… Koray Baykara…

Erdem ÖVÜÇ
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Gerçek bir başarı hikayesi… Koray Baykara… mask
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Bu sezon 1. Lig takımlarından Boluspor’da forma giyecek olan ilimizin gözde lejyonerlerinden Koray Baykara’nın son yıllardaki müthiş çıkışı çok dikkat çekiyor. Şehrimizin başarılı stoperi duygularını ve son yıllardaki çıkışını gazetemiz ile paylaştı.

4 YIL ÖNCE AMATÖRDE, ŞİMDİ 1. LİG’DE

Çok değil, sadece 4 sezon önce eski adı Demirspor olan Belediye Derincespor’da Bölgesel Amatör Lig’de futbol oynuyordu. Derince doğumlu futbolcu bu sürecin ardından merdivenleri resmen 3’er 3’er aştı ve yeni sezon öncesi Boluspor’un yolunu tuttu. Koray Baykara’dan bahsediyoruz. Başarılı stoper bu harika yükselişteki süreci paylaştı.

BEKLİYORDUM

Başarıdaki ana fikrin özgüven olduğunun altını çizen Koray şu şekilde konuştu: Öncelikle yeni takımım Boluspor’da forma giyeceğim için çok mutluyum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 4 yıl önce amatör ligde oynuyordum. Bugün ise 1. Lig’deyim. Gerçekçi olmak istiyorum. Kendi adıma böylesi bir çıkışı bekliyordum.

KIRILMA SEZONUM

Tabii ki bunun temel nedeni ile özgüven. Oynaya oynaya bu işi öğrendik diyebilirim. Demirspor, Belediye Derincespor ve Nazillispor’daki iyi geçen sezonlarımın ardından her anlamda geliştim. Derince’deki hocam Talip Yeşilyurt ve Derince’deki tüm antrenörlerimin üzerimde emeği çok fazla. Demirspor’daki BAL şampiyonluğu kırılma sezonumdu diyebilirim.

FAZLA MACERA ARAMAYA GEREK YOK

Belediye Derincespor’da hem yönetimlerimiz, hem de antrenörlerimiz hem de doğru planlama ve stratejilerle gelişimimi hızlandırdı. Özellikle Kocaeli’deki, Derince’deki kulüplerimiz için şunu söylemek istiyorum. Dışarıda fazla macera aramaya gerek yok. Buradaki potansiyeli dışarıdaki adam bizden daha iyi biliyor. Türkiye’nin her bölgesinde İzmitli futbolcu var. İzmit’in, Derince’nin çocuğuna güvensinler.

KOCALİSPOR’UN İLGİSİ OLMUŞTU

İki sezon önce Kocaelispor’un bir ilgisi olmuştu ancak transferim gerçekleşmedi. Yiğitali kardeşim gelmişti. Kocaelispor’u yakından takip ettim. Hala nasıl düştüklerine inanamıyorum. Kırılma maçlarında, final haftalarında verilen puanlar, camia baskısı, farklı eksiklikler nedeni ile ne yazık ki bu sezon 2. Lig’de mücadele edecekler. Ancak Kocaelispor her zaman hedefi olan bir camiadır ve bu sezon sonunda da 1. Lig’e yükselecektir. 

YENİ NAZİLLİ ÇOK İDEAL BİR TAKIM

Yeni Nazillispor’a da ayrı bir teşekkürüm olacak. Burası bir futbolcunun çıkış yapabileceği en ideal yerlerden birisi. Tesisleri ile çalışanları ile başkanı ile yönetimi ile ve vizyonu ile Türk futbolu açısından bir şans. Ben de bu şansa sahip oldum ve 1. Lig’e gelmemdeki en önemli yolum Yeni Nazillispor olmuştur. Hem Derince hem de Nazilli’ye yeni sezonda başarılar diliyorum.

15 BANA ŞANS GETİRİYOR

Şimdi Boluspor’dayım. Güzel bir ortamımız var. Sıkı çalışıyoruz. Önceliğim tabii ki kulübümün başarılı olması. Ben de üzerime düşen ne varsa yapmaya her daim hazırım. 29 yaşımdayım. Tabii ki Süper Lig’de oynamak isterim. İnşallah bu hayali Boluspor ile birlikte yaşarım. Yıllardır 15 numarayı giyiyorum. Bana şans getiriyor. Eğer dolu değilse 15, doluysa tabii ki 41’i giyeceğim.

# bir, başkanı, ile, ardından, Kocaelispor

17 Tem 2022 - 20:00 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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