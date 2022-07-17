Berk Kulalı Değirmenderespor’da

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden Değirmenderespor’da kadrosuna İhsaniyespor’un eski santrforlarından Berk Kulalı’yı kattı. Gölcükspor alt yapısında yetişen, Değirmenderespor ve Asarköyspor’daki etkili oyunu ile parlayan, fizikli bir 9 numara olan Berk, hava toplarındaki hakimiyeti ve sırtı dönük oyunu ile biliniyor. 24 yaşındaki futbolcu geride bıraktığımız sezonu Bursa Nilüferspor’da geçirmiş ve 6 maça çıkmıştı.