Ömer Faruk Uzuner: Kadromuzu neredeyse kurduk

Gölcükspor’un genç ve başarılı teknik direktörü Ömer Faruk Uzuner istediği kadroyu neredeyse oluşturduğunu belirtti ve transfer sürecinde uyum içinde çalıştıkları Başkan Temel Erten’e, transfer komitesine ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

BU UYUM SAHA İÇİNE DE YANSIYACAK

Bölgesel Amatör Lig’den mutlak 3. Lig’e yükselme parolası ile sezona başlayacak olan Gölcükspor’da Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner gelinen noktayı Spor41’e aktardı. Uzuner iyi bir kadro kurulduğunun altını çizdi ve şu şekilde konuştu: Bir teknik adam için önemli konulardan birisi sezonu tam kadro halinde açmaktır. Sezona başlamadan kadroyu neredeyse kurduk. Başkanımız Temel Erten, transfer komitemiz ve yönetimimiz ile uyum içinde bir süreç geçiriyoruz. Bu bakımdan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu uyumun da inşallah saha içine de yansıyacağına inanıyorum.

18 FUTBOLCU TRANSFER ETTİK

Gölcükspor’un amatör ligde yer alması bir Gölcüklü olarak beni de fazlası ile rahatsız ediyor. Bu ilçenin yeri her zaman profesyonel ligdir. Bu bakımdan üzerimizdeki sorumluluğun fazlası ile bilincindeyim. Geçen sezondan takımda Cabir, Kadir Öge, Furkan Şahin, Batınalp ve Tolunay kaldı. Sil baştan bir takım kurduk ve an itibari ile 18 futbolcuyu renklerimize bağladık. Kontenjan hakkımız kalmadığı için istediğimiz önemli futbolcuları transfer edemedik. Açıkçası bu kontenjan konusu da hayli can sıkıcı bir hadise.

TARAFTARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR

Sezonu Ağustos ayı içinde açacağız ve ilk etapta kadromuzda yaklaşık 30 futbolcu olacak. İlk etabın ardından kadromuza ekleyeceğimiz ya da yolları ayırabileceğimiz isimler olabilir. Kaleci dışında belki 1-2 takviye daha yapabiliriz. Henüz BAL statüsü de belli olmadı. Gruplar nasıl şekillenecek merak ediyoruz. TFF tarafından yeni bir planlama ile de karşımıza çıkılabilirler. Her şeye hazırlıklı olmak zorundayız. Taraftarımıza da seslenmek istiyorum. İyi bir kadroya sahip olduk ve bu kadronun Gölcük’e, Kocaeli’ye yakışacak oyunu oynayacağına tüm samimiyetimle inanıyorum. Bizleri yalnız bırakmayın, size her zaman ihtiyacımız olacak.