Semih Karadeniz sıkıntılı

Kocaelispor’da 3 yıldır forma giyen, yeşil siyahlı forma ile 2 şampiyonluk sevinci ve 1 de küme düşme üzüntüsü yaşayan Semih Karadeniz, teknik ekibin raporu doğrultusunda yeni sezon planlamasında yer almamıştı. Yönetimin Semih için 1 milyon lira bonservis istemesi futbolcunun yeni sezon öncesi transferlerini de güçleştirdi.
BİR MİKTAR DÜŞÜRÜLDÜ
Semih’e 2. Lig takımlarından Şanlıurfaspor ile Arnavutköy Belediyespor’un ilgisi bulunuyor ancak bu iki kulüp de 1 milyon liralık bonservis nedeni ile geri adım atıyor. Elde edile bilgilere göre Kocaelispor Kulübü’nün bonservis bedeline indirime gittiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun en düşük paraya oynayan futbolcularından Semih’in yeni sezon için opsiyon hakkı bonservis parası kazanılması için kulüp tarafından olumlu kullanılmıştı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.