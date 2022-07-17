Gölcükspor çok güçlendi!

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden Gölcükspor kadrosuna iki önemli futbolcu daha kattı. Kırmızı siyahlılar geçtiğimiz sezon İnegöl Kafkaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Murat Mercan ve son olarak Çubukspor'da oynayan santrafor giyen Beytullah Ersoy ile anlaştı. 28 yaşındaki Murat Mercan 2 sezon önce 3. Lig’de Bursa Yıldırım ve Yozgatspor formaları ile 23, geçtiğimiz BAL finali oynayan İnegöl Kafkaspor'da da 18 maçta oynadı. 27 yaşındaki Beytullah Ersoy ise BAL takımlarından Çubukspor formasını 14 kez terletti ve 10 gole imza attı.