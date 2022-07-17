Mehmet Ali Kurun Bağdatspor’da

Süper Amatör Lig takımlarından Bağdatspor dış transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı siyahlılar kadrosuna son olarak Kocaelispor’un eski futbolcularından, geride bıraktığımız sezon Harbişspor ile Süper Amatör Lig şampiyonluğu yaşayan Mehmet Ali Kurun’u renklerine bağladı. Sol bek, sol kanat ve 8 numara pozisyonlarında forma giyebilen Mehmet Ali yüksek top tekniği ve oyun zekası ile tanınıyor. Bağdatspor, Mehmet Ali’nin transferi ile birlikte en fazla 2 futbolcu daha kadrosuna katıp transferi tamamlayacak.