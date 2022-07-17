Volkan Ertuğ Arslanbey Organize’de

İlimizin genç ve başarılı antrenörlerinden Volkan Ertuğ, Süper Amatör Lig takımlarından Arslanbey Organize Sanayispor ile anlaştı ve Teknik Direktör Gökhan Top ile birlikte çalışacağı için mutlu odlunu ifade etti.

TEŞEKKÜR EDERİM

Ertuğ açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Yeni sezonda Arslanbey Organize Sanayispor Kulübü ile anlaşmış bulunmaktayım. Bu süreçte karar verirken bana her zaman samimi bir şekilde yaklaşan değerli Gökhan Top hocamla görev alacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulüp başkanımız Şükrü Aslan’a ve yöneticilerimize BAL hedefimizde bu güzel ailenin bir parçası olmamızı sağladığı için teşekkür ederim.

GELİŞİMİME DEVAM EDİYORUM

Antrenörlük kariyerim ilk başlarından itibaren, yaptığım Kısa ve uzun vadede eğitim sürecimin en önemli kısmı olan kendi gelişimim için, sürekli bilimi, teoriği, pratiği, futbolun temel tekniklerini ve uygulama kısmında bir çok veriyi ve verileri araştırmalarım sonucunda kendi gelişimimi her zaman en güncel şekilde yenileyerek mantalitemi ve felsefemi belirleyerek istikrarlı olmayı benimsedim.

A TAKIM İSTEDİM, ÇÜNKÜ…

Alt yaş gruplarında bilgi birikimimi kullanarak güzel geri dönüşler aldığımı ve çalıştığım sporcu gruplarından gelişim adına harika sonuçlar elde ettiğimi düşünüyorum. Yeni sezonda A takım seviyesinde çalışmak istememdeki en önemli faktör, kendi adıma neler katabileceğimi görme, kendimi, bilgimi ve enerjimi yenileme adına antrenörlük hayatıma çok faydalı olacağını düşünmemdi. Hakkımızda hayırlısı olsun.