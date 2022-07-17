Muhammed Ömer pişiyor!

Bir döneme damga vurmuş, ilimizin başarılı futbolcularından, ilimizde geniş bir kesim tarafından sevilen iş insanı Umur Şirin’in oğlu Muhammed Ömer Şirin babasının yolunda ilerliyor. 2017 doğumlu solak futbolcu Okan Spor Kulübü’nde futbol eğitimini en iyi şekilde alıyor. Hayalinin önce Kocaelispor alt yapısında ardından A takımında oynamak olduğunu ifade eden Muhammed Ömer ile annesi ve babası da çok yakından ilgileniyor. Şirin ailesi Muhammed Ömer’in hem eğitimine hem de sportif anlamda gelişimine hassasiyet gösteriyor.