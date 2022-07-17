Fevzi Açıkgöz’den yeğenlerine tebrik

Kocaelispor’un eski futbolcularından, Yuvacık Huzur Çim Halı Tesisleri sahibi Fevzi Açıkgöz, son Kırkpınar’da boylarında final gören yeğenlerini kutladı. Açıkgöz açıklamasında “661. Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Teşvik 1 boyda 8 güreş geçerek 2. olan yeğenlerim, örnek sporcularımız Ömer Gül ile kardeşi Minik 1’de güreşen Ahmet Ali’yi yürekten kutlarım. En büyük yatırım hayırlı evlat yetiştirmektir. Hayırlı evlat olanlara selam olsun” diye konuştu.