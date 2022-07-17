Dev heyecan başlıyor

Türkiye’de ilk ve tek olan, Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği tarafından bu yıl ikincisinin düzenlendiği Kartepe Şöhretler Futbol Turnuvası’nda heyecan bu akşam başlıyor. Derbent Stadı’nda saat 19.00’da Şöhretler maçı oynanacak. Saat 20.00’de ise turnuvanın açılış maçı Maşukiye ve Arslanbey arasında, 50 yaş üstü kategorisinde gerçekleşecek. 50 yaş üstü 8, 40-49 kategorisinde ise 14 takım şampiyonluk kupa mücadelesi verecek. Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra tüm Kartepeli ve Kocaelili sporseverleri yaklaşık 1 ay sürecek olan turnuvaya davet etti.