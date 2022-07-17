Elma: Sağlık sorunları yaratıyor

TMMOB Makina Mühendisleri OdasıKocaeli Şubesi Başkanı Mehmet Ali Elma, Covid- 19 varyantlarına karşı ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla klima kullanımına dikkat çekti. Başkan Elma, “Gıdadan suya, elektrikten doğalgaza, akaryakıttan ulaşıma, kiralardan tekstile her yeni gün yeni bir zam haberi duymaya alışır olduk. Özellikle ham petrol fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte enerji yaptırımları ile birlikte oluşan fiyat artışları nihai ürün ve biz kullanıcılara her konuda yansımaktadır. Yaz sıcaklarını bölgemizde geç hissetmeye başlamış olsak da klima sistemleri yüksek enerji tüketimleri ile birlikte devreye alınmaya başlanmıştır. Klima santralleri konfor ihtiyacımız karşılarken, ülkemizde genel olarak esnetilmiş Covid- 19 tedbirleri sayesinde bulaş riskinin artmasına da sebep olabilmektedir” dedi.

“ÖLÜM SAYISI İSE 6,3 MİLYON”

Ölüm sayılarının arttığını söyleyen Başkan Elma, “Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı son verilere göre, tüm dünyada Covid- 19 toplam vaka sayısı 536 milyona, ölüm sayısı ise 6,3 milyona ulaşmıştır. Haftalık vaka sayısı 3 milyonu aşmış, ölüm sayısı ise 8 bin civarında seyretmektedir. Son haftalarda vaka, ölüm sayısı ve yoğun bakıma yatışta artış görülmektedir. Omicron'un alt varyantları olan BA.4 ve BA.5 şimdiye kadar oluşan varyantlardan daha hızlı yayılma gücünde olduğu belirtilmektedir.Yaz dönemlerinde klima santrallerinin kullanımı elektrik tüketimlerini artırırken sağlık sorunları da yaratabilmektedir. Yatırım ve işletme maliyeti göz önünde bulundurulduğunda, yanlış kullanımı ve periyodik bakımlarının ihmal edilmesi enerji tüketimimizi artıracağı gibi sağlığımızı da tehdit edecektir” ifadelerini kullandı.

“KLİMALARIN ÖNÜNDE TERLİ OTURULMAMALIDIR”

Klima kullanımı hakkında ise Başkan Elma şu ifadeleri kullandı; “Klima santralleri tıpkı Covid- 19izolasyonlarında olduğu gibi yüzde 100 taze hava sağlayacak şekilde çalıştırılmalı, enerji maliyetleri endişesi ile karışım havaları kullanılmamalıdır.Split klimalar veya VRF gibi soğutma amaçlı kullanılan sistemler mahalde taze hava ihtiyacını karşılamazlar, bu sebeple bu sistemler ile var ise %100 temiz sağlayacak havalandırma sistemleri ile eş zamanlı kullanılmalıdır.Ayrı bir havalandırma sistemi yok ise vasistas penceresinin sürekli açık olması sağlanmalıdır. Eğer vasistas yoksa pencerelerin sık aralıklarla açılarak hava değişimi sağlanması gerekmektedir.Gerekli temizlik ve bakımların yapılmaması nedeni ile oluşabilecek mikroorganizmaların sebep olabileceği, Covid- 19 dışındaki olası hastalıkların da (Lejyoner hastalığı vb.) önlenmesi için gerekli periyodik bakımlar yaptırılmalıdır. Klimaların önünde terli oturulmamalıdır. Araç klimaları yüze ve göğse değil, ön cama doğru yönlendirilmelidir.

“YAZ AYLARI İÇİN 24-26 °C OLMALIDIR”

Enerji tüketimine yönelik olarak; tercihen klimaya ihtiyaç duyulmayacak pasif önlemler alınması için;Bina ısı yalıtımı hesapları yetkili makina mühendisleri tarafından yapılmalı ve bu projeleri uygun bina yalıtımları yapılmalıdır.Bina mimarisinin doğal havalandırma uygun tasarlanması öncelikli olmalıdır. Dış ortama çıkılmaksızın günlük 9-10 saat klimalı ortamda bulunanlar için sıcaklık set değeri yaz ayları için 24-26 °C olmalıdır. Klimaların periyodik bakımları mutlaka yapılmalıdır. Dış üniteler direk güneş ışığına, güçlü rüzgara, kara ve yağmura maruz kalabilecek yerlere monte edilmemelidir. İç ünitenin önünde hava akımını engelleyecek eşya olmamalıdır. Sıcaklığın düşük, nem oranının yüksek olduğu zamanlarda klima nem alma modunda çalıştırılmalıdır.”