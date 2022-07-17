17 Tem 2022 - 14:04- Gündem G: 17 Tem 2022 - 14:05

Derinceliler tek yürek halinde demokrasi nöbeti tuttu

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümünde Kent Meydanı’nda düzenlenen programda Derinceliler tek yürek halinde demokrasi nöbeti tutarken, şehitler de dualarla anıldı
Derinceliler tek yürek halinde demokrasi nöbeti tuttu mask
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin altıncı yıl dönümünde, yurdun dört bir yanında meydanlarda demokrasi nöbeti tutuldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Derince’deki program ise Kent Meydanı’nda gerçekleşti. Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi tarafından düzenlenen programa Derince Kaymakamı Meftun Dallı,  Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Nadire İnan Karaca, Derince İlçe Vaizi Selim Al, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, kaymakamlık ve belediye daire müdürleri, STK yöneticileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

DERİNCELİLER TEK YÜREK OLDU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilçe müftülüğü hocaları tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile mevlid okundu, ardından Derince İlçe Vaizi Selim Al tarafından dua yaptırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşmasını Kent Meydanı’nda kurulan dev ekran aracılığıyla takip eden Derinceliler, bu özel ve anlamlı gecenin ilerleyen saatlerine kadar demokrasi nöbeti tuttu.  Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz’daki hain darbe planını yansıtan kesitlerin de görüntüler aracılığıyla ekranlara yansıtıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında Derinceliler, darbeye karşı yine tek yürek oldu.

“15 TEMMUZ’U UNUTMAYACAĞIZ”

Programda konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Demokrasimize, milli birlik ve beraberliğimize kasteden hainlerin kanlı darbe planlarını sahneye koyduğu 15 Temmuz 2016’nın üzerinden altı yıl geçti. İhanetin zirve yaptığı bu tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içine sızmış FETÖ’cü hainler dış güçlerin desteğiyle başlattıkları kalkışma ile milletimizin iradesini yok sayarak ülkemizi bölmeyi hedeflemişlerdi. FETÖ’cü hainlerin hesap edemediği nokta ise milletimizin demokrasimize ve bağımsızlığımıza karşı olan bağlılığıydı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile alanlara inen milyonlar, kurgulanan oyunu bozarak, hainlerin suratına tokadını indirdi. Söz konusu vatan olunca gerisinin teferruat olduğunu 15 Temmuz’da bir kez daha tüm dünyaya gösteren milletimiz, yazdığı destanla kirli hesapları bozdu” dedi.

“15 TEMMUZ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR”

Aygün’den sonra konuşan Derince Kaymakamı Meftun Dallı, “Bu akşam bizi burada en çok mutlu eden bu kalabalıktır. Bu darbeyi unutmamamız lazım. Çünkü unutulan darbeler tarihimizden de biliyoruz ki tekrarlar. Tarihimizde 15 Temmuz bir dönüm noktasıdır bu anlamda. Sizlerin bu akşam buraya gelerek gösterdiğiniz bu hassasiyet devam ettiği sürece de bu hain darbe girişimlerinin tekrarlanamayacağına da gönülden inanıyoruz. Hain ve alçak saldırılarının ilk saatlerinden itibaren sokaklara inerek demokrasisine sahip çıkan milletimiz bütün dünyaya demokrasiye olan inancını bir kez daha ilan etmiş kendisi üzerinde oynanacak oyunları yine kendi kararlılığıyla yok edeceğini göstermiştir” dedi

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17 Tem 2022 - 14:04 - Gündem

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