Aysun Torun Baro'ya aday

Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir'in ekim ayında gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'da aday olmayacağını açıklamasını ardından başkanlığa aday olmak isteyen Avukat ve Arabulucu Aysun Torun, adaylığını açıkladı. Yazılı bir açıklama yayınlayan Torun, "Avukatlık mesleğini, yaklaşık 18 yıldır mensubu olmaktan gurur duyduğum Kocaeli Barosu çatısı altında severek icra etmekteyim. Çok adaylı seçimlerin demokrasinin güzelliği olduğu bilinciyle seçim sürecinde demokrasi şöleni yaşamak ve yaşatmak adına; çağdaş, seviyeli ve mesleğin onuruna yakışır bir seçim süreci geçmesi temennisi ile 37. Olağan Genel Kurulunda Kocaeli Barosu Başkanlığına adaylığımı açıklamaktan onur duyarım” dedi.

“EN İYİ ŞEKİLDE İCRA ETME ÇABASINDAYIZ”

Açıklamasının devamında ise, “Avukatların takım tutar gibi gruplaşmadığı, hiçbir siyasi parti ya da düşüncenin arka bahçesi gibi hareket etmeyen, birlikte ve şeffaf yönetilen bir baro hayaliyle savunmayı savunmasız bırakmamak adına bu yola çıkmış bulunmaktayım. Anayasa’nın 36.maddesinde düzenlenen hak arama hürriyetinin ve yurttaşın bu yolda ki gerçek temsilcisi ve savunucusu olduğumuz; baroların da bunun güvencesi olduğu bilinci ile hareket etme gayesindeyim. Değerli meslektaşlarım, Hepimiz, adaletin toplumsal yaşamın en önemli yapı taşı olduğu bilinciyle mesleğimizin itibarını koruyarak görevimizi en iyi şekilde icra etme çabasındayız. Bu bağlamda, evrensel hukuk ilkelerine, ülkemize ve cübbemize sahip çıkmak adına karşınızdayım” ifadelerini kullandı.