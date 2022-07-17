Bu ilçede iğne atsan yere düşmüyor

Son yıllarda özellikle İstanbul, Sakarya, Düzce gibi çevre illerden yerli turist çeken Kandıra ilçesinin sahil kıyıları, Bodrum’u aratmıyor. Hafta sonu yüzlerce insanın akın ettiği Kerpe, Kefken, Bağırganlı, Cebeci plajlarını görenler, “İğne atsan yere düşmez” yorumunda bulunuyor. Hafta sonları nüfusu 10 katına çıkan Kerpe’de plajlarda oturacak yer kalmıyor. Yeşil doğası, mavi denizi ile dikkat çeken Kandıra sahillerinde yer bulmak isteyenler sabahın ilk ışıkları ile sahillere gelmeyi tercih ediyor.

Düzce’den Kerpe’ye geldiğini belirten Melike Yıldız, “Bu kadar kalabalık beklemiyordum. İnanılmaz bir yoğunluk var. Yüzdük, dalış yaptık. Keyifli bir gün geçiriyoruz. Doğası, denizi ile çok güzel bir yer” dedi. Vatandaşlar, denizde yüzmenin yanı sıra, tekne gezileri, dalış gibi etkinlikler de yapıyor.