Bu ilçede iğne atsan yere düşmüyor

Son yıllarda özellikle İstanbul, Sakarya, Düzce gibi çevre illerden yerli turist çeken Kandıra ilçesinin sahil kıyıları, Bodrum’u aratmıyor. Hafta sonu yüzlerce insanın akın ettiği Kerpe, Kefken, Bağırganlı, Cebeci plajlarını görenler, “İğne atsan yere düşmez” yorumunda bulunuyor. Hafta sonları nüfusu 10 katına çıkan Kerpe’de plajlarda oturacak yer kalmıyor. Yeşil doğası, mavi denizi ile dikkat çeken Kandıra sahillerinde yer bulmak isteyenler sabahın ilk ışıkları ile sahillere gelmeyi tercih ediyor.
Düzce’den Kerpe’ye geldiğini belirten Melike Yıldız, “Bu kadar kalabalık beklemiyordum. İnanılmaz bir yoğunluk var. Yüzdük, dalış yaptık. Keyifli bir gün geçiriyoruz. Doğası, denizi ile çok güzel bir yer” dedi. Vatandaşlar, denizde yüzmenin yanı sıra, tekne gezileri, dalış gibi etkinlikler de yapıyor.
Son yıllarda özellikle İstanbul, Sakarya, Düzce gibi çevre illerden yerli turist çeken Kandıra ilçesinin sahil kıyıları, Bodrum’u aratmıyor. Hafta sonu yüzlerce insanın akın ettiği Kerpe, Kefken, Bağırganlı, Cebeci plajlarını görenler, “İğne atsan yere düşmez” yorumunda bulunuyor. Hafta sonları nüfusu 10 katına çıkan Kerpe’de plajlarda oturacak yer kalmıyor. Yeşil doğası, mavi denizi ile dikkat çeken Kandıra sahillerinde yer bulmak isteyenler sabahın ilk ışıkları ile sahillere gelmeyi tercih ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Hümanist - Bunlar hep fakirlikten. Ege, Akdeniz varken karadeniz manasız...
Selçuk Telli - Çin plajları gibi :)) ayrıca bir çok etkinlik derken? Kerpede etkinlik yok ki sadece kumsal deniz ve restoranlar.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.