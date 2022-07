Turan: Kandıra karpuzu bu sene yerde kalmaz

Kandıra’da yetiştirilen, lezzeti ve aromasıyla vatandaşların ağızlarını tatlandıran Kandıra karpuzu, geçtiğimiz yıl 28 Haziran tarihinde tescillendi. Bölgedeki çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri olan Kandıra karpuzu, Kandıra Tarım İlçe Müdürlüğü’nün girişimlerin ardından coğrafi işaretli ürün haline geldi. Kandıra karpuzu, 788 numarasıyla coğrafi işaretlemesi tescillendi.

“FARKLI AROMA, FARKLI TAT, FARKLI RENK”

Diğer karpuzlara oranlara farklı özellikleri sahip olan Kandıra karpuzu aroması ve kalitesi ile şimdiden Adana karpuzunu solladı. Tescil belgesinde tanımı yapılan Kandıra karpuzu, “Kabuk rengi açık yeşil ve üzeri kalın koyu yeşil çizgili, tüketilirken kolaylıkla ağızda dağılması, meyve iç renk yapısının pembe ve tonlarında olması, kabuk kalınlığının ince ve kesilirken simetrik olarak parçalanmaması en önemli karakteristik unsurlarıdır” ifadeleri kullanıldı. Tescil belgesinde Kandıra karpuzunun ölçüleri ise meyve boyu en az 25 santimetre, meyve eni en az 15 santimetre ve meyve ağırlığı en az 8 kilogram şeklinde ifade edildi.

İLK HASAT YAPILIYOR

Kandıra karpuzu ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, “Bazı ürünlerin ekimi erken yapıldı. O ürünlerin mahsulü birkaç güç içerisinde toplanacak. Normal şartlarda ağustos ayının 1’inden itibaren Kandıra karpuzunun hasadı yapılıyor. Henüz konuşma aşamasındayız, netleştirmedik konuyu. Tescilden sonra yapmaya karar verdik. Kandıra Karpuzu Festivali gibi bir şey yapmayı düşünüyoruz. Kandıra karpuzu ile ilgilenen ve üst düzeyde ekimini yapan birkaç köyümüz var. Köylülerimiz ile konuştuktan sonra büyükşehir belediyemiz ile paylaşıp karpuz konusunda bir etkinlik yapabiliriz” dedi.

“KANDIRA KARPUZU BU SENE YERDE KALMAZ”

Karpuz verimliliği ile ilgili de bilgi veren Başkan Turan, “Karpuzlarımızın verimliliği iyi görünüyor şu an. Hiçbir problem yok. Sezonda olabilecekler ile alakalı da bir problem yok. Hava şartları çok önemli. Doluya maruz kalırsa sıkıntı yaşayabiliriz. Aşırı derecede yağmur da sıkıntı yaratabilir. Fiyat konusunda bizim bir müdahalemiz yok. İstanbul kanadından, üreticinin anlaştığı tüketiciler var. Köylü köylü ile konuşur. Fiyatları çiftçiye göre değişim gösterir. Kandıra karpuzu bu sene yerde kalmaz. Daha önceki senelerde fiyatlardan dolayı kalıyordu, bu sene yerde kalmaz. Kandıra karpuzu birçok ünlenmiş karpuza rakiptir. Piyasası önümüzdeki günlerde daha da büyüyecek” ifadelerini kullandı.

“PEMBEMSİ KENDİNE ÖZGÜ BİR RENGİ VAR”

Üretim oranı ve yeni yıl fiyatı ile ilgili bilgilendirmede bulunan Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ercan Aydın, “Kabuğu ince, asimetrik bölünüyor, ağızda eriyor vearoması farklı. Pembemsi kendine özgü bir rengi var. Adana ve Diyarbakır karpuzuna istinaden Kandıra karpuzunun farkı bu. Bu farklı özellikler sayesinde coğrafi tescil belgesini aldı. Kandıra’nın coğrafi ve toprak özellikleri sebebi ile bu lezzete ve özelliklere ulaşıyor” dedi.

“4 BİN TONU GEÇECEK”

Açıklamasını sürdüren Aydın, “Geçtiğimiz yıl Kandıra Karpuzunun perakende satış fiyatı 2 ile 3 TL arasında değişiyordu. Bu sene ise perakende satış fiyatı 5 TL ile 7 TL arasında olacak. Arz talep dengesine göre ise fiyatlarda değişim yaşanabilir. Kandıra karpuzu geçtiğimiz sene 3 bin 500 ton üretim gerçekleşti. Bu sene ise Kandıra karpuzunun üretiminde artışa gidildi. Kandıra karpuzunun 4 bin tonu geçecek diye tahmin ediyoruz” dedi.

"DİYARBAKIR KARPUZUNA RAKİBİZ"

Kandıra Döngelli köyünde yaşayan üretici Onur Filiz, “2 senedir yılın ilk karpuzları benim tarlamdan çıkıyor. 15 Nisan'da fidelerimi ektim, şu an verimlilik durumu gayet iyi. Tarlamdan 30-40 ton ürün çıkmasını bekliyorum. Karpuzu erken ektiğimizden dolayı şu an ürün az oluyor. Geç eksek daha fazla olur. Bu yıl karpuzun kilosu 5 TL olursa güzel olur. Olmazsa zararımızı karşılar mı bilemiyoruz. Bizim karpuzumuzu diğer karpuzlardan ayıran özelliği daha tatlı olmasıdır. Kandıra karpuzu, Adana ve Diyarbakır karpuzundan daha iyi, on numara. Diyarbakır karpuzuna rakibiz. Diyarbakır karpuzu kabak aşısı, onlar bizim gibi Jüpiter karpuz yetiştiremezler” dedi.

"TÜRKİYE'YE TATTIRACAĞIZ"

Kandıra karpuzunu Türkiye'ye tattıracağını söyleyen Filiz, “Keşke dışarıya da verme imkanımız olsa ama alıcı olmaması sebebiyle veremiyoruz. Diyarbakır karpuzunun alıcısının olmasının sebebi bu işi yıllardır yapmasından dolayıdır. Onların karpuzu bu bölgeye de geliyor. Bizim karpuzumuz da inşallah artık her yere gidecek, çalışmalarımıza başladık. Adana, Diyarbakır karpuzunun nasıl coğrafi işareti varsa Kandıra karpuzunun da coğrafi işareti var. İnşallah bütün Türkiye karpuzumuzu görecek. Kandıra’nın karpuzunu bütün Türkiye’ye tattıracağız, bunun için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” şeklinde konuştu.