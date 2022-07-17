AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, GölcükHalıdereSahilin’de vatandaşlarla bir araya geldi. Çakır’a Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen ve İlçe Yöneticileri eşlik etti.Milletvekili Çakır, ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Değirmendere Halıdere Sahil Düzenlemesi Projesi’nde yapılan çalışmaları inceledi.
“HALKIMIZ HER ZAMAN LİDERİMİZE GÜVENDİ”
Çakır,Halıdereli vatandaşlar ile bir araya gelerek, sohbet etti. Vatandaşların sorunları için yoğun çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çakır, “Halkımızın yüzünü biz güldüreceğiz. Halkımız her zaman liderimize güvendi, güvenmeye de devam ediyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak halkımıza yakışan projeleri hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız halkımıza hizmet odaklı devam edecek” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.