AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, GölcükHalıdereSahilin’de vatandaşlarla bir araya geldi. Çakır’a Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen ve İlçe Yöneticileri eşlik etti.Milletvekili Çakır, ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Değirmendere Halıdere Sahil Düzenlemesi Projesi’nde yapılan çalışmaları inceledi.

“HALKIMIZ HER ZAMAN LİDERİMİZE GÜVENDİ”

Çakır,Halıdereli vatandaşlar ile bir araya gelerek, sohbet etti. Vatandaşların sorunları için yoğun çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çakır, “Halkımızın yüzünü biz güldüreceğiz. Halkımız her zaman liderimize güvendi, güvenmeye de devam ediyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak halkımıza yakışan projeleri hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız halkımıza hizmet odaklı devam edecek” dedi.