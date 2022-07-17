17 Tem 2022 - 17:21- Asayiş G: 17 Tem 2022 - 17:22

Bayramda 148 vatandaş trafik kazasında yaralandı

Kocaeli Valiliği tarafından 10 günlük Kurban Bayramı tatili sürecinde alınan yoğun trafik tedbirleri ile ilgili yapılan açıklamada, 93 yaralamalı ve 123 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği ve bu kazalarda 148 vatandaşın yaralandığı belirtildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir vatandaşınise hastanede vefat ettiği belirtildi
Bayramda 148 vatandaş trafik kazasında yaralandı mask
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Kocaeli Valiliği tarafından Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenli trafik ortamında seyir etmelerinin sağlanması ve trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla Vali Seddar Yavuz’un talimatı doğrultusunda yoğun bir güvenlik önlemi alınarak uygulandığı açıklandı.8-17 Temmuz tarihleri aralığındaki 10 günlük süre içerisinde ilimiz genelinde alınan trafik tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 146 adet trafik ekibi 250 personel, İl Jandarma Komutanlığınca da bin 410 Önleyici Kolluk Devriyesi ve 309 Jandarma Trafik Timi görevlendirilmiş olup 7/24 aralıksız görev yapıldı.

BİR VATANDAŞ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bu tedbir ve uygulamalar kapsamında 116 bin 640 adet araç kontrol edildi.10 günlük bayram tatili süresi içinde ilimiz genelinde 93 yaralamalı ve 123 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 148 vatandaş yaralandı, trafik kazasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir vatandaşise hastanede vefat etti. Ayrıca bu uygulamalarda 103 aranan şahıs yakalandı, bin 142 sürücüye 807.837 TL cezai işlem uygulandı ve 179 araç trafikten men edildi.

KOCAELİLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Kurban Bayramı öncesi ve süresi içinde Valilik koordinasyonunda alınan tedbir ve kararlara riayet eden tüm Kocaeli halkına teşekkür eden Kocaeli Valiliği, trafik kazası sonrasında hastanede vefat eden vatandaşa Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar dilediklerini belirtti.

# bir, tarafından, Kurban Bayramı

17 Tem 2022 - 17:21 - Asayiş

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