YKS sonuçları açıklandı

2022 yılı üniversite sınavı 18 ve 19 Haziran günlerinde tüm yurtta eş zamanlı olarak düzenlendi. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları bu sabah saatlerinde açıklandı. Adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden görebiliyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacaktı ancak bu tarih bir gün geri alındı.

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