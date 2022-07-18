2022 yılı üniversite sınavı 18 ve 19 Haziran günlerinde tüm yurtta eş zamanlı olarak düzenlendi. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları bu sabah saatlerinde açıklandı. Adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden görebiliyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacaktı ancak bu tarih bir gün geri alındı.
YKS sonuçları açıklandı
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçları açıklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.