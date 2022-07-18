18 Tem 2022 - 10:06- Gündem G: 18 Tem 2022 - 10:33

Kocaeli'den iki birinci çıktı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.
Kocaeli'den iki birinci çıktı mask
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ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından paylaştığı mesajda YKS 2022 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün, açıklamasında "18-19 Haziran 2022 eğitimde sınavları gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları (2022-YKS) http:// sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun bu hafta içinde yayımlanacağını söyleyen Aygün, 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacağını da açıkladı.

Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacak.

2022 YKS BİRİNCİLERİNİN İLLERİ

TYT:

Kocaeli

Zeynep Dila Kuyucu

AYT:

Sayısal: Kayseri

Eşit Ağırlık: İzmir

Sözel: Kayseri

YDT:

Almanca: İstanbul

Arapça: İstanbul

Fransızca: İstanbul

İngilizce: Kocaeli

Rusça: İstanbul

# başkanı

18 Tem 2022 - 10:06 - Gündem

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