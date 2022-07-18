Dernek lokalinde bir kişiyi öldüren sanık: "Tahliye ve beraatimi istiyorum"

Olay, 19 Eylül 2020 tarihinde İzmit ilçesine bağlı Bekirdere Mahallesi'nde bulunan bir derneğin lokalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dernek lokalinde arkadaşıyla birlikte çay içen 42 yaşındaki Volkan Mercan, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Kadir O. tarafından göğsünden ve sırtından defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan Mercan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Kadir O. ise emniyetteki işlemleri sonrasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Kadir O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karar için akıl sağlığı raporu bekleniyor
'Kasten öldürme' suçundan hakkında dava açılan Kadir O'nun, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda Volkan Mercan'ın ablası Meryem Mercan ve sanık avukatı hazır bulunurken, Kadir O. SEGBİS ile katıldı. Meryem Mercan, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Tutuklu sanık ise tahliye ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Kadir O.'nun tutukluluk halinin devamına ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan istenilen raporun beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.