Başsavcı Ferhat Kapıcı göreve başladı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 5 bin 75 adli ve 351 idari hâkim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesini 20 Haziran’da açıklamıştı. Kararname kapsamında 33 ilin cumhuriyet başsavcısı değiştirilmişti. Yaklaşık 4 yıl Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Habib Korkmaz, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına atanmış, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na ise Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ferhat Kapıcı atanmıştı. Yeni Başsavcı Kapıcı, bugün yeni görevine resmen başladı.
FERHAT KAPICI KİMDİR?
Aslen Kırşehirli olan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Yapıcı, Ankara Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Sakarya Cumhuriyet Savcısı olarak ilk görev yerine atandı. Ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Kapıcı, burada 5 yıl görev yaptı. Son olarak Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ferhat Kapıcı, 20 Haziran tarihinde yayınlanan kararname ile Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Kapıcı, Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yaptığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yaşar Yildiz/ Izmit - HAYIRLI OLSUN .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.