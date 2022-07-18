Başsavcı Ferhat Kapıcı göreve başladı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 5 bin 75 adli ve 351 idari hâkim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesini 20 Haziran’da açıklamıştı. Kararname kapsamında 33 ilin cumhuriyet başsavcısı değiştirilmişti. Yaklaşık 4 yıl Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Habib Korkmaz, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına atanmış, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na ise Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ferhat Kapıcı atanmıştı. Yeni Başsavcı Kapıcı, bugün yeni görevine resmen başladı.

FERHAT KAPICI KİMDİR?

Aslen Kırşehirli olan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Yapıcı, Ankara Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Sakarya Cumhuriyet Savcısı olarak ilk görev yerine atandı. Ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Kapıcı, burada 5 yıl görev yaptı. Son olarak Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ferhat Kapıcı, 20 Haziran tarihinde yayınlanan kararname ile Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Kapıcı, Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yaptığı öğrenildi.