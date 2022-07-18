Cengiz Anaç’ı unutmayacağız

İlimizde yıllarca futbol saha komiserliği yapan, KOBİDOS üyesi ve bisiklet sporcusu, şair, yazar, emekli polis memuru Cengiz Anaç, 17 Temmuz 2021’de Kartepe Eşme’de bisiklet antrenmanı yaptığı esnada geçirdiği çok talihsiz kaza sonrası hayatını kaybetmişti. 70 yaşında vefat eden unutulmaz spor adamının vefatının ilk yılında KOBİDOS tarafından anma etkinliği düzenlendi.

OĞLU BERKAY ANAÇ DA KATILDI

Kısa adı KOBİDOS olan Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü, geçtiğimiz yıl bisiklet kullandığı esnada elim bir trafik kazasının ardından hayatını kaybeden Cengiz Anaç için pedala bastı. KOBİDOS Başkanı Tuğberk Atar öncülüğünde gerçekleşen Cengiz Anaç Bisiklet Turu’nda, Anaç’ın oğlu Berkay Anaç, KOBİDOS üyeleri ve bisiklet sporcuları yer aldı.