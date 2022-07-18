Cengiz Anaç’ı unutmayacağız

İlimizde yıllarca futbol saha komiserliği yapan, KOBİDOS üyesi ve bisiklet sporcusu, şair, yazar, emekli polis memuru Cengiz Anaç, 17 Temmuz 2021’de Kartepe Eşme’de bisiklet antrenmanı yaptığı esnada geçirdiği çok talihsiz kaza sonrası hayatını kaybetmişti. 70 yaşında vefat eden unutulmaz spor adamının vefatının ilk yılında KOBİDOS tarafından anma etkinliği düzenlendi.
OĞLU BERKAY ANAÇ DA KATILDI
Kısa adı KOBİDOS olan Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü, geçtiğimiz yıl bisiklet kullandığı esnada elim bir trafik kazasının ardından hayatını kaybeden Cengiz Anaç için pedala bastı. KOBİDOS Başkanı Tuğberk Atar öncülüğünde gerçekleşen Cengiz Anaç Bisiklet Turu’nda, Anaç’ın oğlu Berkay Anaç, KOBİDOS üyeleri ve bisiklet sporcuları yer aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.