Kocaelispor sağlam çıktı

Kocaelispor'da yeni sezon öncesi sağlık taramaları başladı. Kulübün sağlık sponsoru Konak Hastanesi'nde gerçekleşen tarama sonucunda yeşil siyahlı futbolcularda herhangi bir sorun yaşanmadı. İlk etapta Yiğit, Ahmet Hasan, Ufuk, Mehmet Taş ve İsmet kontrole gelen isimlerdi.