Rahvan atlar büyüledi

Gölcük Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliği İle düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere koşusu, yoğun bir katılımla gerçekleşti. 11 kategoride yapılan yarışlara, Türkiye'nin dört bir yanından ve Gölcük, Değirmendere’den 124 at katıldı.

TARİHSEL SPORA DESTEĞE DEVAM

Yarışların başlangıcında konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Heyecan dolu geçen yarışlarda dereceye giren at sahiplerini ve jokeyleri can-ı gönülden tebrik ediyorum. Bu güzel günde Türkiye'nin her noktasından ilçemize gelerek yarışlara katılan at sahiplerine, tribünleri yarışlar boyunca tamamen dolduran kıymetli hemşehrilerime can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de; tarihsel sporumuz olan rahvan at yarışlarına ev sahipliği yapmaya ve destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Çekişmeli yarışlarda Baş, Baş Altı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Dörtlü Tay, Üçlü Tay, İkili Tay, İthal Atlar(A), İthal Atlar(B), Köylü Dörtnal kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

YARIŞMALAR SONUNDA DERECEYE GİREN ATLAR

Nefes kesen yarışmalar sonunda dereceye giren atlar; Baş Atlar’da 1. Mehmet Barut, 2. Şükrü Karadeniz, 3. Ali Yıldırım Sezer. Baş Altı’nda 1. Mehmet Kavun, 2. Özcan Efe Güven, 3. Ali Kuyumcu. Büyük Orta’da 1. Hüseyin Güder, 2. Ahmet Tanrıkurt, 3. Murat Durgun. Küçük Orta’da 1. Anıl İpek, 2. Hüseyin Güder, 3. Şenol Kardeşler. Deste’de 1. Halil İbrahim Taşçı, 2. Kadir Taşçı, 3. Doğan Zambak. İkili Tay’da 1. Halil Yıldırım, 2. Hüseyin Güder, 3. Hamit Soysal. Üçlü Taylar’da 1. Musa Gizey, 2. Emin Köseler, 3. Hüseyin Zeki Sarı. Dörtlü Taylar’da 1. Muharrem Aygün, 2. Koray Eriş, 3. Mustafa Burmaoğlu. Köylü Dörtnal’da 1. Engin Kestan, 2. İsmet Dede, 3. Fikri Gümüşgöz. İthal Atlar A’da 1. Ramazan Alabey, 2. Ramazan Alabey, 3. Adem Bacıoğlu, Taze Beşli’de 1. Ali Yıldırım Sezer, 2. İsmail Tufan, 3. Emre Ocak oldu.