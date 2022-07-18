Pehlivan Kahya onuruna

Karamürselli yağlı güreşçi Kahya'ya, babasından mahalle meydanında yemek. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerde derece yaparak boy atlayan 21 yaşındaki güreşçi Kerem Kahya’ya, babası Fahrettin Kahya’dan davullu zurnalı bir eğlence düzenlendi

İNEBEYLİ AYAĞA KALKTI

Karamürsel ilçesinde yaşayan, bu yıl 661’ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerde derece yaparak boy atlayan 21 yaşındaki güreşçi Kerem Kahya, Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Büyük Orta’da son sekize kalarak boy atladı. Başaltına yükselen Kerem Kahya’ya, baba Fahrettin Kahya’dan İnebeyli Mahallesi (köyü) meydanında davullu zurnalı mahalle halkına yemek verdi.

GÜREŞ AŞAĞI BİR BABA

Çiftçilik yapan ve yağlı güreşlerini çok sevdiğini belirten baba Fahrettin Kahya, “3 oğlum var en küçük oğlum güreşçi oldu, mutlu oldum. Güreştiği her ile ve ilçeye gidiyorum, ata sporunu çok seviyorum, oğlum güreştiği ve yaşadığım sürece onun yanında olacağım” dedi. Anne Şebnem Kahya da ‘3 oğlumla gurur duyuyorum. Kerem, benim son göz ağırım, onun başarısı benim olduğu gibi tüm köy halkının ve Karamürsel’in gururu oldu. Oğluma çok güveniyorum inanıyorum ki önümüzdeki, yıllar o altın kemeri Karamürsel’e getirecek” diye konuştu.

AHMET TAŞÇI’YI ÖRNEK ALIYOR

Karamürsel Belediyesi, Avukat Levent Erdoğan Güreşçisi olan Kerem Kahya, ‘Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste birincilik kürsüsüne çıkarak altın kemerin daimi sahibi olan Ahmet Taşçı'yı örnek alıyor. Karamürselli altın kemer sahibi başpehlivanlar Aydın Demir ve Ahmet Taşçı gibi başarılı bir sporcu olmak istediğini belirten Kerem, “Devamlı idman yapıyorum, zaman zaman babamın tarlasında mevsimine göre ürün topluyorum. Yaklaşık bir ay sonra karpuz toplayarak hem fizik ve kondisyon antrenmanları yapacağım, hem de babama yine yardımcı olacağım” dedi.

BAYALTINA YÜKSELDİ

Kahya sözlerinin devamında “Bu yıl baş atına yükseldim şimdi sıra başa yükselmek, ‘İnşallah Aydın Demir ve Ahmet Taşçı ustalarım gibi ben de altın kemeri Karamürsel ilçesine getiren yağlı güreşçiler arasında yer alacağım. Bunun için çok çalışıyorum. Bana destek olan başta Karamürsel Belediye Başkanımız İsmail Yıldırım'a, aileme ve her zaman yanımda olan Karamürsel esnafına, halkına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÇITA YÜSELİYOR

Yemeğe katılan Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, ‘Yağlı güreş bizim ata sporumuzdur. Her geçen gün çıtasını yükselten ve bu yıl 661’ncisi düzenlenen Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başaltı Boyuna yükselen Kerem Kahya, İlçemize büyük bir gurur yaşattı. Tebrik ediyorum’ dedi. Köy halkından Hasan Engin (74), ‘Biz İnebeyli köyü olarak yağlı güreşleri çok seviyoruz, Kerem’de bizim gururumuz oldu’ dedi. Köy halkından Ahmet Gülfidan (75), ‘Sizin de gördüğünüz gibi şu anda televizyonda yağlı güreşler canlı veriliyor biz kısmımız onları seyrediyor. Biz Köy halkı güreşive güreşçiyi çok seviyoruz birde bizim köyümüzden olması bizim için ayrı bir sevinç ve gurur kaynağı^” diye konuştu. İnebeyli Mahallesi (köyü) meydanında toplanan yaklaşık 500 kişi yemeğe Edirne’den getirilen davul, zurna ekibinin çaldığı müzikler eşliğinde yemeğin hazırlandığı alana gittiler. Yapılan duanın ardından, yemeğe, Kerem Kahya’nın ailesi yanı sıra, akrabaları, Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci, İnebeyli muhtarı Hasan Akgün, köy halkı, güreşçiler, ilçe esnafları, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.