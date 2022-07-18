Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri NEFES KESECEK!

23 Temmuz Cumartesi günü Kartepe Sarımeşe’de çok özel bir sportif etkinlik var! Kartepe Belediyesi tarafından bu yıl 16.’sı düzenlenecek olan Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri, Sarımeşe Er Meydanı’nda gerçekleşecek. 661. Kırkpınar’ın ardından pehlivanlar bu güreşlerde bir bakıma rövanşa çıkacak. İlimizin başarılı pehlivanlarının yanı sıra Ali Gürbüz, İsmail Balaban ve Orhan Okulu gibi yıldızlar da güreşlerde kol bağlayacak.

YAYIN KOZA TV’DEN

Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yapan Kartepe Belediyesi’nin dev organizasyonunu Koza TV canlı olarak yayınlayacak ve güreşleri ilimizin başarılı güreş spikeri ve yorumcusu Recep Tosun anlatacak. 23 Temmuz Cumartesi saat 11.00’de başlayacak olan büyük heyecan akşam saatlerine sürecek. 16. Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri’nde 13 kategoriden yaklaşık 40 başpehlivan ve 600’e yakın güreşçi şampiyonluk için mücadele edecek.

BAŞKAN KOCAMAN’DAN DAVET

Tüm güreş severleri ve Kartepeli hemşerilerini Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri’ne davet eden Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin tadı damaklarda kaldı. Mekanı cennet olsun, 16. Hergeleci İbrahim adına düzenlediğimiz güreşlere halkımızı davet ediyorum. Ata sporumuzun yıldızlarını Kartepemizde ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor, tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.

HERGELECİ İBRAHİM KİMDİR?

1848 yılında Bulgaristan’ın Deliorman Bölgesi’nde yer alan Razgrad şehrinin Ezerçe köyünde doğdu. Torlaklı Deli Hafız, ustasıydı. Hergeleci İbrahim’in 1,85 m. boyunda ve 100 kilo civarında olduğu belirtilir. Özellikle yurt dışında adından söz ettiren güreşçi Adalı Halil'i yenen Hergeleci İbrahim, güreş hayatı boyunca sırtı yere gelmeyen Koca Yusuf'u en çok zorlayan güreşçi oldu.

ADETA TAKTİK USTASIYDI

Koca Yusuf ile iki kez güreşe tutuşan ve dev rakibi ile uzun saatler güren güreşlerde yenişemeyen Hergeleci İbrahim, 1899 yılında, Kurtdereli Mehmet ile gittiği Paris'te, Dünya şampiyonluğu kazanan Kara Ahmed'in ustasıdır. Hergeleci İbrahim, hem hafifti, hem de taktik ustasıydı.

2004’TEN BERİ SÜREN GELENEK

Tüm zamanların en mahir güreş oyunlarını bilen İbrahim’i kimse ele geçiremezdi. Kıvrak, çok zeki, yüksek tempolu, sabırlıydı. 1914 yılında Kırkpınar başpehlivanı olan Hergeleci İbrahim, 1917’de Kartepe’nin Sarımeşe köyünde vefat etti. Kartepe Sarımeşe’de Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri 2004 yılından beri yapılıyor. “Hergeleci” yük taşımaya alışmamış at, eşek sürüsünü terbiye eden kişi anlamındadır. İbrahim de babası ile birlikte katır sürücülüğü yaptığı için o’na Hergeleci İbrahim denildi.