Arap devleri bu yıl da Kartepe’de!

Umman U-23 ve Bahreyn U-23 Milli takımları 8-16 Ağustos tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunları’na Kartepe ve Sapanca’da hazırlanıyor. Sıkı bir çalışma periyodundan geçen iki takım da kürsü hedefliyor. Öte yandan Kartepe’ye bu yıl da bir birinden önemli takımlar geldi ve bu kulüpler de kamplarını 1600 metrede sorunsuz bir şekilde sürdürüyor.
KARTEPE’DEKİ MAÇ PROGRAMI
19 TEMMUZ
17.00: Katar Umm Salal – İran Foolad Khouzestan
20 TEMMUZ
17.00: İran Tractor Sazi – Katar Mesaimeer Spor Kulübü
22 TEMMUZ
17.30: Umman U-23 Milli Takımı – İran Havadar Spor Kulübü
24 TEMMUZ
17.30: Umman U-23 Milli Takımı – Bahreyn U-23 Milli Takımı
25 TEMMUZ
17.00: İran Havadar Spor Kulübü – Katar Mesaimeer Spor Kulübü
27 TEMMUZ
17.30: Umman U-23 Milli Takımı – Bahreyn U-23 Milli Takımı
28 TEMMUZ
17.00: Katar Mesaimeer Spor Kulübü – İran Sepehan Spor Kulübü
30 TEMMUZ
17.30: Umman U-23 Milli Takımı – Suudi Arabistan Al Khaleej
1 AĞUSTOS
17.30: Bahreyn U-23 Milli Takımı – Suudi Arabistan AL İttifak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.