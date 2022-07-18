Arap devleri bu yıl da Kartepe’de!

Umman U-23 ve Bahreyn U-23 Milli takımları 8-16 Ağustos tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunları’na Kartepe ve Sapanca’da hazırlanıyor. Sıkı bir çalışma periyodundan geçen iki takım da kürsü hedefliyor. Öte yandan Kartepe’ye bu yıl da bir birinden önemli takımlar geldi ve bu kulüpler de kamplarını 1600 metrede sorunsuz bir şekilde sürdürüyor.

KARTEPE’DEKİ MAÇ PROGRAMI

19 TEMMUZ

17.00: Katar Umm Salal – İran Foolad Khouzestan

20 TEMMUZ

17.00: İran Tractor Sazi – Katar Mesaimeer Spor Kulübü

22 TEMMUZ

17.30: Umman U-23 Milli Takımı – İran Havadar Spor Kulübü

24 TEMMUZ

17.30: Umman U-23 Milli Takımı – Bahreyn U-23 Milli Takımı

25 TEMMUZ

17.00: İran Havadar Spor Kulübü – Katar Mesaimeer Spor Kulübü

27 TEMMUZ

17.30: Umman U-23 Milli Takımı – Bahreyn U-23 Milli Takımı

28 TEMMUZ

17.00: Katar Mesaimeer Spor Kulübü – İran Sepehan Spor Kulübü

30 TEMMUZ

17.30: Umman U-23 Milli Takımı – Suudi Arabistan Al Khaleej

1 AĞUSTOS

17.30: Bahreyn U-23 Milli Takımı – Suudi Arabistan AL İttifak