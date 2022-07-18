Münir gururumuz oldu

Macaristan’ın Paks kentinde 34 ülkeden 133 kadın, 260 erkek judocunun katıldığı Avrupa Kupası Gençler Judo Şampiyonası’nda ay yıldızlı bayrağımızı temsil eden Kağıtspor’un judocusu Münir Ertuğ +100 kiloda şampiyon oldu ve büyük bir başarıya imza attı

BAŞKAN KOCAMAN KUTLADI

Kartepe Balabanlı sporcuyu kutlayanlar arasında Kartepe Belediye Başkanı M.Mustafa Kocaman da yer aldı. Başkan Kocaman “Avrupa Kupası Gençler Judo Şampiyonası’ndan altın madalya ile dönen Kartepe'mizin gururu Münir Ertuğ kardeşimi ve antrenörlerini gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

MİLLİLERDEN TOPLAM 5 ALTIN, 1 GÜMÜŞ, 3 BRONZ

Öte yandan Kadınlar 48 kiloda Merve Azak, 57 kiloda Özlem Yıldız altın, 57 kiloda da Ayşenur Karadağ ise bronz madalyayı kazandı. Erkekler 90 kiloda Cem Ata Demirtaş ve +100 kiloda Halil İbrahim Özmen sıkletlerinde 5'inci oldu. Müsabakalar sonunda Türkiye 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz ile toplam 9 madalya kazanarak ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı.