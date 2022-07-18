18 Tem 2022 - 14:56- Sağlık G: 18 Tem 2022 - 14:57

900 gram doğan bebek Atakent Cihan Hastanesi’nde ameliyat edildi

28 haftalıkken dünyaya gelen ve 900 gram ağırlığında doğan kız bebek, doğduktan hemen sonra mide delinmesi sorunu nedeniyle Atakent Cihan Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Aykut Özdamar tarafından başarıyla ameliyat edildi
900 gram doğan bebek Atakent Cihan Hastanesi’nde ameliyat edildi mask
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28 haftalıkken doğan 900 gram ağırlığındaki kız bebeğin kalbinde delik bulunuyordu. Doğar doğmaz tedavi amacıyla dış merkezde ilaç başlanan bebeğin midesinde delinme (mide perforasyonu) meydana geldi. Acilen ameliyata alınması gereken bebek, Atakent Cihan Hastanesi’ne sevk edildi.  Bebek hasta, gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Aykut Özdamar tarafından acilen ameliyata alındı. Getirildiğinde aktif kanaması bulunan ve kan değeri oldukça düşen bebeğin ameliyatı yaklaşık 2 saat sürdü.

AMELİYAT YAKLAŞIK 2 SAAT SÜRDÜ

Başarıyla gerçekleşen ameliyatın ardından hastanın değerleri düzene girmeye başladı. 1 ay boyunca hastanede gözetim altında tutulan bebek hasta, şifa ile taburcu edildi. Özellikli ve kıymetli branşlar arasında yer alan Çocuk Cerrahisi, yenidoğan döneminden erişkinlik dönemine kadar olan sindirim, boşaltım ve solunum hastalıkları ile ilgilenir. Sayıca az olan çocuk cerrahları, bu hastalıkların tanı ve tedavisinde çocuğun gelişimi, fizyolojisi ve psikolojisini göz önüne alarak tanı ve tedavi planını belirler.
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18 Tem 2022 - 14:56 - Sağlık

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