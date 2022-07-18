İZAYDAŞ’tan yeni bir tesis geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden olan İZAYDAŞ, yeni bir tesis kuracak. Evsel ya da endüstriyel atıkların ayrıştırılmasından geriye kalan atıkların, belirli bir prosesten geçirilerek beraber yakma tesislerinde fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılması amacıyla kurulacak olan tesiste ortaya çıkan ürün, fabrikalar için alternatif bir yakıt olacak.

İHALE 11 AĞUSTOS’TA

Kurulması planlan tesis İZAYDAŞ’ın Solaklar bölgesindeki 10 bin metrekarelik alanda yapılacak. Tesis için 3 bin 100 metrekare kapalı fabrika alanı, 260 metrekare betonarme idari bina, 120 metrekare betonarme yangın binası, 1 adet trafo yapısı, 1 adet kantar ve çevre düzenlemesi yapılacak. Bu tesis ile ilgili ihale 11 Ağustos günü yapılacak. Tesisin 180 günde tamamlanması bekleniyor.