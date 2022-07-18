İZAYDAŞ’tan yeni bir tesis geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden olan İZAYDAŞ, yeni bir tesis kuracak. Evsel ya da endüstriyel atıkların ayrıştırılmasından geriye kalan atıkların, belirli bir prosesten geçirilerek beraber yakma tesislerinde fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılması amacıyla kurulacak olan tesiste ortaya çıkan ürün, fabrikalar için alternatif bir yakıt olacak.
İHALE 11 AĞUSTOS’TA
Kurulması planlan tesis İZAYDAŞ’ın Solaklar bölgesindeki 10 bin metrekarelik alanda yapılacak. Tesis için 3 bin 100 metrekare kapalı fabrika alanı, 260 metrekare betonarme idari bina, 120 metrekare betonarme yangın binası, 1 adet trafo yapısı, 1 adet kantar ve çevre düzenlemesi yapılacak. Bu tesis ile ilgili ihale 11 Ağustos günü yapılacak. Tesisin 180 günde tamamlanması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.