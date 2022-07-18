18 Tem 2022 - 14:58- Gündem G: 18 Tem 2022 - 14:59

Körfezliler, Görkem Subaşı ile coştu

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri kapsamında konser veren Görkem Subaşı konsere gelenleri coşturdu. Yarımca Sahili’nde gerçekleşen konser büyük ilgi gördü
Körfezliler, Görkem Subaşı ile coştu mask
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Pandemi sonrası yazı yoğun bir etkinlik programı ile geçiren Körfez Belediyesi, ilçenin birçok noktasında etkinlik programları düzenliyor. Birbirinden güzel etkinliklerin olduğu takvimde geçtiğimiz cumartesi akşamı Görkem Subaşı da sahnedeydi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yarımca Sahili’nde düzenlenen ve vatandaşlardan büyük ilgi gören konser, 21:00’de başladı. Sanatçı Görkem Subaşı, popüler şarkılardan oluşan repertuarı ile konseri dinlemeye gelen vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı.

“HER ŞEY MUTLULUĞUNUZ İÇİN”

Yarımca Sahili’nde gerçekleştirilen konser etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelen ve konuşma yapan Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Pandemi, uzun bir süre kültür sanat etkinlikleri yapmamıza engel oldu. Artık salgın sürecini geride bıraktık ve planladığımız etkinliklerle dolu dolu bir yaz geçirmeniz için kolları sıvadık. Her şey sizin için, mutluluğunuz için” dedi.

“ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Söğüt, “Açık hava sinemaları, çocuk şenlikleri, yaz konserleri kısaca Körfez ilçemiz bu yaz müziğe, dansa ve eğlenceye doyacak. Konser etkinliklerimiz bitmedi, devam edecek. Ve biz bir arada olmaya, beraber eğlenmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Söğüt’ün konuşmasının ardından devam eden konser, büyük beğeni topladı.

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18 Tem 2022 - 14:58 - Gündem

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