Engelsiz Yaşam, özel çocukları bu bayram da sevindirdi

Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği üyeleri, özel çocuklara Kurban Bayramı öncesi bayramlıklar alarak mutlu ettiler. Dernek Başkanı Hatice Tiryaki, “Derneğimiz olarak özel çocuklarımız ve engellilere Kurban Bayramı dolayısıyla kıyafet ve ayakkabılarını alarak sevindirdik. Sene boyunca dernekteki sınıfımızda özel çocuklarımız bedensel engelli ve anneleri olmak üzere 50 kişiye haftanın 2 günü Halk Eğitim’den öğretmen temin ederek eğitim verdik. Öğle yemekleri ve içeceklerini de karşılayarak geziler düzenledik. Belediyelerimiz sayesinde mükemmel hizmet verdiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
“GURURUNU YAŞIYORUZ”
Tiryaki, “Karamürsel ve mahalleleri dahil tüm engelli kardeşlerimize el uzatarak tekerlekli sandalye, erzak, medikal ürünleri de sağladık.Evlerinden rahat çıkmaları için rampalar yaptırdık.Kurslarımıza senelerdir Karamürsel Belediyemizle işbirliği içerisinde tek tek evlerinden araçla alıp kurs bitiminde tekrar evlerine bırakıp güzel hizmetler vermenin gururunu taşıyoruz. Bize sponsor olan vatandaşlarımıza binlerce şükredip teşekkür ediyoruz. Derneğimizin çalışmalarının tüm çevrelerce takdir edilmesi bizi mutlu ediyor. Yönetimimle birlikte gönüllü olarak seve seve candan çalışıyoruz. Kocaeli Büyükşehir ve Karamürsel Belediyemize desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.