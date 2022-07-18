Kandıra ilçesinde son zamanlarda birçok bölgede görülmeye başlanan Amerikan Beyaz Kelebeği ile ilgili AKP Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Ölmez, Tekirdağ’da çekilmiş bir video ve Kandıra’da hem ağaçlara hem de ayçiçeği, yonca ve fındıklıklara zarar veren Amerikan Beyaz Kelebeği ile ilgili fotoğrafları paylaştı.

“MÜCADELEDE GEÇ KALMAYALIM”

Ölmez, “Bölgemizde Amerikan Beyaz Kelebeği; önceleri cevizler akabinde dut, erik, kızılcık, ıhlamur, çınar ağaçlarının dallarına keseli tırtıllar şimdi de ayçiçeği yonca ve fındık bahçelerini sarmaktadır. Mühendislerin tavsiyesi, şu an anlık görünen alanda kimyasal ilaçla imha edilmesi gerekmektedir. Ürünlerinizin heba olmaması için tarlalarımızı, bahçelerimizi her gün kontrol ederek mücadelede geç kalmayalım” dedi.

“HASARI RAKAMLARLA ÖLÇÜLEMEZ”

“Özellikle fındığın olgunlaşma dönemine geçtiği şu dönemde ayçiçeğinin kafa çevirirken vereceği hasar rakamlarla ölçülemeyecek boyuta ulaşacaktır” diyen Ölmez, “Bunu yok etmenin en uygun yöntemi, çam ağaçlarındaki gibi biyolojik mücadeledir. Biyolojik mücadele için bunu yiyecek böceğin üretilmesi ve doğaya salınması zaman alacaktır. Şu an bahçelerinizde yapacağınız birinci öncelikli mücadele bu olmalıdır” ifadelerini kullandı.