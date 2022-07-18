Kentin dört bir yanında dereler ıslah ediliyor

Şehrin topoğrafyasından dolayı il genelinde onlarca dere bulunuyor. Yüzey sularının toplandığı ve yerleşim alanları içerisinden geçerek İzmit Körfezi ile Karadeniz’e akan derelerin, düzenli akışının sağlanması, yerleşim alanları ile insan sağlığı için tehdit oluşturmaması gerekiyor. İSU Genel Müdürlüğü tarafından küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte son dönemde etkili olan sağanak ve ani yağışlarla önemi artan derelerde ıslah çalışmaları yapılıyor. Yatırım programı kapsamında 2004 yılında bu yana Kocaeli genelindeki onlarca derede toplam 98,3 km uzunluğunda ıslah çalışmaları gerçekleştirilerek düzenli akışları sağlandı.

BİRÇOK DEREDE ISLAH

Kentte insana dokunan hizmetler yürüten İSU Genel Müdürlüğü, 2021-2022 yılları yatırım programı kapsamında çeşitli derelerde ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çayırova’da Kör (Yalak), Gebze’de Tavşanlı Dil, İzmit’te Alikahya Kule, Kartepe’de Maşukiye Dağ, Uzunbey Yirim, Köseköy Beycemal ve Şevkatiye Küçüksu, Körfez’de Hereke Köyiçi, Gölcük Karınca derelerinde ıslah çalışmaları gerçekleştiriliyor.

KİRLİLİKTEN ARINDIRILIYOR

Taş duvar ve betonarme kesit olarak inşa edilen derelerin kirlilikten arındırılması için etrafında kanalizasyon kolektör hatları döşeniyor. Islah edilen derelerin üzerinde demir korkuluk yapılarak güvenlik altına alınıyor. Derelerde ıslah çalışmaları program çerçevesinde devam edecek.