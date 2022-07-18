18 Tem 2022 - 20:30- Gündem G: 18 Tem 2022 - 15:04

Tüp fiyatları 1 yılda ikiye katlandı

LPG fiyatlarına gelen zam mutfakta kullanılan tüpe de yansıdı. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında 142 TL olan mutfak tüpü, son gelen 6 TL’lik zamla 315 TL oldu

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Tüp fiyatları 1 yılda ikiye katlandı mask

LPG fiyatına önceki günden geçerli olmak üzere 28 kuruş zam yapıldı. LPG otogaz zammı sonrası tüp fiyatı da nasibini aldı. 12 kilogramlık mutfak tüplerine 6 TL zam yansıdı. Zamdan önce 309 TL’ye satılan mutfak tüpleri önceki gün itibarıyla 315 TL’ye yükseldi. 10 yıl önce 65 TL’ye satılan mutfak tüpünün ocak 2021'deki fiyatı ise 215 TL idi. Mutfak tüpü fiyatı aralık ayında gelen 2 TL'lik zam sonrası 67 TL olmuştu.

“SABİT MÜŞTERİLERİMİZ VAR”

İzmit Bakırcılar Çarşısı üstü Acısu Parkı mevkisinde uzun yıllardır tüp bayiliği yapan Tellioğlu Ticaret çalışanı Erol Yolcu, tüp fiyatların son zamla beraber güncel listesini paylaştı. 1 yıl önce piknik tüpünün 38 TL’den satıldığını söyleyen Yolcu, şu an 70 TL’ye satıldığını, 142 TL olan mutfak tüpünün ise 315 TL’ye yükseldiğini belirtti. Sanayi tüpünün ise geçtiğimiz yıl ağustos ayında 500 TL civarında olduğunu belirterek şu an satış fiyatının ise bin 290 TL olduğunu vurguladı. Tüp satışlarının stabil olduğunu belirten Yolcu, “Zam gelse de insanlar kullanmak zorundalar. Sabit müşterilerimiz var” dedi.
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18 Tem 2022 - 20:30 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

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