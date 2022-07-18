18 Tem 2022 - 16:25- Siyaset G: 18 Tem 2022 - 16:26

CHP’li Tarhan Beylikbağı’nda vatandaşları dinledi

Beylikbağı’nda vatandaşla bir araya gelen CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP iktidarının ilk altı ayında gerçekleştirilecek çalışmalar ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dair vatandaşa bilgi verirken sorunlarını da dinledi
CHP’li Tarhan Beylikbağı’nda vatandaşları dinledi mask
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, her yıl olduğu gibi bu yıl da TBMM’nin tatile girmesiyle soluğu Kocaeli’de aldı. Bayram öncesi başlattığı saha ziyaretlerini, bayramlaşma programı ile devam ettiren Tarhan, bayram sonrası da saha ziyaretlerini sürdürüyor. Gebze Beylikbağı’nı ziyaret eden Tarhan’a Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve ilçe yöneticileri de eşlik etti.

“ÜLKEYİ ADETA 30 YIL GERİYE GÖTÜRDÜ”

Vatandaşlarla sohbet eden Tarhan, “CHP olarak aldığımız karar gereğince halkımızla bu yaz geçtiğimiz senelerde de olduğu gibi sık sık bir araya geleceğiz. Önümüzde ülkenin kaderine dair bir seçim var. Halkımız da bu seçimin öneminin farkında. Çünkü 2018’den bu yana uygulanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkeyi adeta 30 yıl geriye götürdü. Halkımız yüksek enflasyon altında ezilirken, gençlerimiz de nitelikli eğitime erişim ve işsizlik sorunuyla baş başa bırakıldı. Saha çalışmalarımızda halkımız sisteme ve tek adam rejimine dair şikayetlerini dile getiriyor. “Sistem tıkandı, seçim şart, umudumuz CHP, umudumuz Millet İttifakı” diyorlar. Biz de onlara gerçekçi çözüm projelerimizi anlatıyor, onların da görüş ve önerilerini alıyoruz” dedi.

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18 Tem 2022 - 16:25 - Siyaset

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