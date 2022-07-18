18 Tem 2022 - 16:27- Ekonomi G: 18 Tem 2022 - 16:29

Ücretli çalışan sayısı 14 milyon 299 bin 713 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. TÜİK verilerine göre,ücretli çalışan sayısı yıllık %5,7 arttı
Ücretli çalışan sayısı 14 milyon 299 bin 713 oldu mask
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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 529 bin 149 kişi iken, 2022 yılı Mayıs ayında 14 milyon 299 bin 713 kişi oldu.Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %4,6 arttı, inşaat sektöründe %7,0 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe %9,2 arttı.

AYLIK OLARAK %1,0 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,0 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,6 arttı, inşaat sektöründe %1,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %1,2 arttı.
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18 Tem 2022 - 16:27 - Ekonomi

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