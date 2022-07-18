18 Tem 2022 - 16:29- Ekonomi G: 18 Tem 2022 - 16:31

Zeytinoğlu: Bütçe haziranda 31 milyar 59 milyon TL açık verdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, haziran ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Bütçe haziran ayında 31 milyar 59 milyon TL açık verdi. Bununla birlikte, ocak haziran dönemi bütçe fazlası 93 milyar 560 milyon TL oldu” dedi
Zeytinoğlu: Bütçe haziranda 31 milyar 59 milyon TL açık verdi mask

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan haziran ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Haziran ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri yüzde 104,9 artışla 181 milyar 19 milyon TL, bütçe giderleri yüzde 87,1 artışla 212 milyar 78 milyon TL olarak gerçekleşti.Dolayısıyla bütçe haziran ayında 31 milyar 59 milyon TL açık verdi. Bununla birlikte, ocak haziran dönemi bütçe fazlası 93 milyar 560 milyon TL oldu” dedi.

“İTHALDEN ALINAN KDV’DE YÜZDE 154.8’LİK ARTIŞ”

Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Bütçe gelirleri kapsamında; vergi gelirleri haziran ayında yüzde 152.64 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirlerinde gerçekleşen yüzde 108.4’lük artışın bütçeyi önemli ölçüde desteklediğini görüyoruz. Alt kalemlerine baktığımızda gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde yüzde 65.8’lik, dahilde alınan KDV’de yüzde 49.8’lik, ÖTV’de yüzde 113.5’lik artışlar oldu. İthalat artışına bağlı olarak, ithalden alınan KDV’de de yüzde 154.8’lik artış olduğunu görüyoruz.Giderler tarafında ise ağırlıklı olarak cari transferler, mal ve hizmet alım giderleri ile sermaye giderleri kalemlerinde olduğu görülüyor” dedi. Zeytinoğlu, denk bütçenin önemine değinerekdaha düşük maliyetle daha fazla kredi imkanına erişebilme imkanına ulaşılabileceğini ifade etti
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18 Tem 2022 - 16:29 - Ekonomi

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