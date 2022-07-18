Otomerkezi.net elektrikli otomobil pazarına giriş yapıyor

Otomotiv sektöründe "otonun merkezi" olarak konumlanma hedefiyle birçok hizmeti tek çatı altında sunan Otomerkezi.net, elektrikli otomobiller konusunda yeni bir girişimde bulunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada şirket, Uzakdoğu'dan elektrikli otomobil üreticisi bir markanın distribütörlüğünü yapacağını belirtti.

“HALEN YOLUN BAŞINDAYIZ”

Ülkemiz otomobil satışlarında, sıfır kilometre bazında elektrikli otomobil satışlarının her geçen gün arttığını kaydeden Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "Geçtiğimiz günlerde basına yansıdığı üzere elektrikli otomobil satışlarında diğer yakıt tiplerine göre ciddi bir ivme söz konusu, ancak halen yolun başındayız. Araştırmalarımız 2025 yılında büyük gelişimi göreceğimizi ortaya koyuyor" dedi.

YENİDEN YAPILANMA

Kurumsal ikinci el otomobil markalarından Otomerkezi.net, elektrikli otomobil pazarına giriş yapacağını açıkladı. Elektriklileşme sürecinde, sıfır kilometre araç satışlarında elektrikli otomobil payının 5 yılda yüzde 0,01'den 0,81'e ulaştığını ve hali hazırda yollarda yaklaşık 7 bin elektrikli otomobilin bulunduğunu ifade eden Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, tüm bayi ağlarında elektrikli otomobillere uygun olarak yeniden yapılanmaya gidileceğini de söyledi.

"LPG'Lİ VE DİZELE OLAN İLGİ DÜŞÜYOR"

Şirket olarak pazar araştırmalarında ulaştıkları sonuçları aktaran Karakaş, "Bugün yaklaşık 7 bin olan elektrikli otomobil sayısının, 2025 yılında ortalama 180 bin adete ulaşacağını öngörüyoruz. Elbette elektriklileşme sürecine en büyük ivmeyi TOGG'un SUV modeli ve ardından gelecek kardeş modeller sağlayacak, tüketicileri elektrikli otomobillere alıştıracaktır. Üreticilere olan emisyon baskıları, yükselen yakıt maliyetleri sebebiyle LPG'li ve dizel yakıt tipine sahip otomobillere olan ilgi düşerken, elektriklilere olan ilgi artıyor. Öte yandan 2030 yılında her 10 otomobilden 3'ünün elektrikli olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

"GELECEK ELEKTRİKLİDE, 2025'E HAZIRLANIYORUZ"

Pazardaki dönüşümün tahmin edilenden daha hızlı olacağını belirten Karakaş, "Gelecek elektriklide, bu sebeple bugünden 2025 yılına hazırlanıyoruz. Hem ikinci el hem de sıfır kilometre tarafında elektrikli araç konusuna ağırlık verip yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Geçtiğimiz günlerde basına yansıdığı üzere elektrikli otomobil satışlarında diğer yakıt tiplerine göre ciddi bir ivme söz konusu. Ancak halen yolun başındayız. Otomerkezi.net olarak elektrikli otomobil pazarına giriş yaparak Uzakdoğu'dan elektrikli otomobil üreten bir markanın distribütörlüğünü yapacağız." dedi.