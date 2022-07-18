Vodafone’dan atık kartonlarla plastik tasarrufu

Amaç odaklı bir şirket olma hedefiyle faaliyet gösteren Vodafone, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunmaya devam ediyor. “PlastiksizVodafone” hareketi başlatan şirket, ofislerinde doğa dostu ve geri dönüşümlü ürünleri tercih ederek yıllık ortalama 6 milyon çeşitli kullan-at plastik ürün kullanımına son verdi. Vodafone ayrıca, şebeke ekipmanlarının tutulduğu merkez depodaki atık kartonları koruyucu materyal olarak değerlendirerek 15 tonluk atık kartonu geri dönüşüme kazandıracak ve yılda toplam 11 bin 250 plastik koruyucu kullanımının önüne geçecek. Vodafone Türkiye Lojistik Ekibi’nin inisiyatifiyle hayata geçen bu çalışma, çevresel farkındalığın kurum kültürünün bir parçası haline geldiğinin ve çalışanların yaptıkları her işin çevresel etkisini gözettiğinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

“ÇEVRE İÇİN BÜYÜK TEHLİKE”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Plastik atıklar, çevre için büyük bir tehlike oluşturuyor. OECD’nin raporuna göre, 2000 yılında 156 milyon ton olan plastik atık miktarı 2019’da 353 milyon tona çıkarak iki katından fazla bir artış kaydetti. Buna karşın, bu atıkların sadece %9’u geri dönüştürülebildi. Bireylerden kurumlara herkesin plastik atık oluşumunun önlenmesine katkı sağlayabileceğine inanıyoruz. Bu inançla başlattığımız ‘PlastiksizVodafone’ hareketiyle yılda ortalama 6 milyon çeşitli kullan-at plastik ürün kullanımına son verdik” dedi.

“YILDA 15 TON KARTONU DÖNÜŞÜME KAZANDIRACAĞIZ”

Süel, “Diğer yandan, çevresel farkındalığın kurum kültürümüzün bir parçası haline gelmesinden memnuniyet duyuyoruz. Lojistik ekibimizin tecrübe ettiği otomasyon ve iyileştirme örneklerinden esinlenerek merkez depomuzda atık kartonları koruyucu materyal olarak kullanmaya başladık. Bu sayede, yılda 15 ton atık kartonu geri dönüşüme kazandıracağız ve toplam 11 bin 250 plastik koruyucu kullanımının önüne geçeceğiz. Vodafone olarak, faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik sürdürülebilir proje ve programlar hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.