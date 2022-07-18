Migros’tan taşıma süreçlerinde dünyada bir ilk: WAMO

Migros’un girişimcilik platformu Migros Up, Hergele Mobility ile birlikte mikromobilite teknolojisi kullanarak alanında dünyada ilk olan yeni bir ürün taşıma aracı geliştirdi. Üç ay gibi kısa bir sürede tasarlanan WAMO, Migros dağıtım merkezlerindeki ürün taşıma süreçlerinde ergonomik, dayanıklı, verimli, hesaplı ve doğa dostu bir çözüm sunuyor. WAMO, ürün toplama süreçlerinde yüzde 75’in üzerinde performans artışı sağlarken, dağıtım merkezlerinde aracı kullananların yürüme mesafelerini yüzde 96 seviyesinde azaltıyor.

3 AY GİBİ KISA BİR SÜREDE

Migros’un girişimcilik ekosistemine değer katmak amacıyla kurduğu Migros Up, dağıtım merkezlerinde işlerin daha verimli şekilde yürütülmesi amacıyla alanında dünyada ilk olan yeni bir teknolojiye imza attı. Migros Up ve Hergele Mobility ekiplerinin mikromobilite teknolojisini kullanarak geliştirdiği ürün taşıma aracı WAMO, 3 ay gibi kısa bir sürede tasarlanarak uygulamaya alındı.

YÜZDE 75’İN ÜZERİNDE PERFORMANS ARTIŞI

WAMO, yüksek taşıma kapasitesi sayesinde koli içerisinden mağazalar için adetli ürün toplamada verimliği yüzde 75’e ulaştırıyor. Bir ay içerisinde prototipi tamamlanarak ilk olarak Migros’un Gebze Dağıtım Merkezi’nde kullanılmaya başlanan WAMO ile ürün taşıma süreçlerinde operasyonel üretkenliği artırıyor. Migros’un tüm dağıtım merkezlerinden mağazalara gidecek ürünleri toplamak için kullanılan cihaz, 3 mağazanın ürününün aynı anda toplanmasına olanak tanıyor. WAMO, ürün toplama süreçlerinde yüzde 75’in üzerinde performans artışı sağlarken, aracı kullananların yürüme mesafelerini yüzde 96 seviyesinde azaltıyor.

ELEKTRİK ENERJİSİ İLE

Cihaz, mağaza stok yükünü azaltmak için ön plana çıkan adetli sevkiyat kapsamında düşük maliyetli ve yüksek verimli bir operasyon çözümü sunuyor. Elektrik enerjisi ile çalışan ve 3 tekerlekli olarak tasarlanan araç, geliştirilmesinde kullanılan mikromobilite teknolojisi ile çalışanlar tarafından kolayca kullanılabiliyor. Ürün adresi sürücüye tablet vasıtasıyla ekrandan gösteriliyor ve sürücü WAMO aracını kendisi sürerek ürünleri toplamaya gidiyor. Elektrikli scooter motorunu baz alan sistem, dayanıklı, hesaplı, kullanım ve bakım-onarım kolaylığı sağlamak amacıyla sade bir bakış açısıyla tasarlandı.