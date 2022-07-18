TEGV 3 milyonuncu öğrencisi için İlimizde tören yapacak

Oluşturduğu özgün eğitim programlarını ilköğretim okullarında ve ülke genelinde kurduğu Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri, Ateşböceği Öğrenim Birimleri gönüllüleri eğitime ciddi katkılarda bulunan TEGV, 1995 tarihinden beri faaliyet göstermekte. Bugüne kadar milyonlarca çocuğa dokunmayı başaran eğitim STK’sı yarın özel bir program düzenliyor. Kurulduğu yıldan beri 3 milyondan fazla çocuğa eğitim veren TEGV 3 milyonuncu çocuğu için yarın saat 14.00’da bir kutlama yapacak.
3 milyonuncu çocuğu Kocaeli’den olan TEGV Akçakoca Mahallesindeki Selma Mesut Kavrut Öğrenim Biriminde yapılacak olan etkinliğe vakıf yöneticileri de katılacak ve 3 milyonuncu çocuk pastası kesilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TEGV İş Geliştirme Müdürü İpek Uralcan, “Yeni dönemde hem online hem yüz yüze eğitimlerimiz artarak devam edecek. Pandemi koşulları nedeniyle 3 milyonuncu öğrencimize ulaşmamız gecikmiş olsa da bugün 3 milyondan fazla çocuğa dokunmuş olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.