TEGV 3 milyonuncu öğrencisi için İlimizde tören yapacak

Oluşturduğu özgün eğitim programlarını ilköğretim okullarında ve ülke genelinde kurduğu Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri, Ateşböceği Öğrenim Birimleri gönüllüleri eğitime ciddi katkılarda bulunan TEGV, 1995 tarihinden beri faaliyet göstermekte. Bugüne kadar milyonlarca çocuğa dokunmayı başaran eğitim STK’sı yarın özel bir program düzenliyor. Kurulduğu yıldan beri 3 milyondan fazla çocuğa eğitim veren TEGV 3 milyonuncu çocuğu için yarın saat 14.00’da bir kutlama yapacak.

3 milyonuncu çocuğu Kocaeli’den olan TEGV Akçakoca Mahallesindeki Selma Mesut Kavrut Öğrenim Biriminde yapılacak olan etkinliğe vakıf yöneticileri de katılacak ve 3 milyonuncu çocuk pastası kesilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TEGV İş Geliştirme Müdürü İpek Uralcan, “Yeni dönemde hem online hem yüz yüze eğitimlerimiz artarak devam edecek. Pandemi koşulları nedeniyle 3 milyonuncu öğrencimize ulaşmamız gecikmiş olsa da bugün 3 milyondan fazla çocuğa dokunmuş olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.