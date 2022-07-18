18 Tem 2022 - 18:17- Gündem G: 18 Tem 2022 - 18:22

KYK borçlarına yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sona eren kabine toplantısının ardından KYK kredi borçları konusunda alınan kararı duyurdu. Erdoğan, "KYK kredi geri ödemeleri enflasyon farkı olmaksızın alınan kredi rakamı üzerinden yapılacak, yani ana para ödenecek" dedi.
KYK borçlarına yeni düzenleme mask

Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:


* Alınan kredilerin geri ödemeleri mezuniyetten iki yıl sonra başlıyor. Bu süre içinde mezun öğrenci henüz sigorta girişi olan bir işe başlamamışsa ödemeyi erteleyebiliyor.

* Kredi ödemelerinin yıllık güncellemesi belirli bir faiz oranı üzerinden değil, yurt içi üretici fiyat endeksi farkına göre yapılıyor. Hiçbir zaman faiz uygulaması yapmadık. Ama Bay Kemal, yalan bol. Utanmadan, sıkılmadan faizden bahsediyor. Öyle bir şey yok. Sıkıyorsa gel kendin bunu ispatla. Kimden faiz almışız, bunu ortaya koy. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır.

* Son dönemden enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı. Gençlerimizi böyle bir yükün altında bırakamazdık. Haftalar öncesinden çalışmaları başlattık.

* Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Bu uygulamadan hâlâ kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar TL’nin üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış olduk.

* Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere toplam 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz.

* Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz de artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacak.

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18 Tem 2022 - 18:17 - Gündem

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