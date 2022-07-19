Fabrikanın bacasından çıkan duman isyan ettirdi

Darıca ilçesinde bulunan Kroman Çelik Sanayi A.Ş. isimli fabrika, bacasından kahverengi bir toz saldı. O anları ise vatandaşlar an be an kaydetti. Bölgede endişeye sebep olan tozu görenler sosyal medya hesaplarından paylaştı.
“Biz bu konudan rahatsızız”
Fabrikanın saldığı dumanlardan rahatsız olduklarını dile getiren bir vatandaş, “Ben bu bölgede oturuyorum. Darıca ve Gebze bölgesi ağırlıkla sanayi bölgesi olduğu için fabrikalar 3-4 günde bir duman çıkarıyor. Biz bu konudan rahatsızız. Bundan özellikle şikayetçiyiz. Fabrikaların filtre takmasını ve önlem almasını temenni ediyoruz. Bu durum havayı da, bizi de etkiliyor. Sanayi bölgesi olduğumuz için hastalıklar kaçınılmaz oluyor. Biz yıllardır bu bölgede oturuyoruz. Kroman Çelik Fabrikası da yıllardır var. Bunların denetlenmesi lazım. 3-4 günde bir farklı dumanlar çıkarıyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.