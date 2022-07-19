19 Tem 2022 - 09:53- Gündem G: 19 Tem 2022 - 09:58

Kavurucu sıcak geliyor! Cuma günü 'dışarı çıkmayın' uyarısı

Prof. Dr. Orhan Şen, “İstanbul’da bugün 30 olan hava sıcaklığı cuma günü 35 derece olacak. Fransa’da 45.9 derece ölçüldü. Bu, rekorun da rekorudur. Sıcak hava, artık deprem, sel baskını gibi bir doğal afet” dedi.
Kavurucu sıcak geliyor! Cuma günü 'dışarı çıkmayın' uyarısı mask

Avrupa sıcaklar nedeniyle kavruluyor. İspanya ve Portekiz’de 1027 kişinin Sıcak Hava dalgası nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu olağanüstü hâl olarak kabul edilen dördüncü seviyede alarma geçerken, okullar ve sağlık merkezleri kapatıldı. Fransa ise Orman Yangınları  ile mücadele etmeye çalışıyor. CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise Türkiye’deki son durumu Hürriyet’ten Buse Özel'e değerlendirdi:

* Bir bölgede maksimum sıcaklıkların ortalamasından 5 derece daha yukarıda sıcaklıklar olursa ve bu 5 gün ve daha fazla devam ederse sıcak hava dalgası olarak kabul edilir. Avrupa’da özellikle İspanya, Fransa ve Portekiz’de 5 dereceden de fazla, normalden yaklaşık 10 derece yükseklikte seyretti. Son olarak bu dalga İngiltere’ye de sıçradı. İngiltere Gulf Stream denilen sıcak hava dalgası nedeniyle ılıman bir iklime sahiptir. Buna rağmen İngiltere’de insan sağlığı için kırmızı alarm verildi. 2003 yılında Avrupa’da 80 bin kişi sıcak hava dalgasından öldü. Türkiye’ye de 2010 yılında sıcak hava dalgası geldi. Fransa’da 45.9 sıcaklık ölçüldü. Bu rekorun da rekorudur.

TANSİYON HEMEN DÜŞER

* Sıcak havada vücut terleyerek vücut ısısını regüle etmeye ve kendisini 37 derecede tutmaya çalışır. Vücut üstündeki ter kurumadan ikinci bir terleme olursa, tansiyon düşer ve bayılma meydana gelir.

ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANMALI

Orman yangınlarında 3 meteorolojik faktör var. Bunlar nem, sıcaklık ve rüzgârdır. Cuma günü oluşacak sıcak hava dalgasıyla bu risk Türkiye’de de artacaktır. Ormanlara girişin yasaklanması ve mangal yakılmasının yasaklanması gerekiyor. Çok ufak şeylerden yangın çıkabilir.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT

Sıcak hava dalgası Türkiye’de Marmara, Ege ve Akdeniz’e cuma günü gelecek. Ankara’da da 28 iken 32 derecelere çıkacak, Antalya’da 37 derece iken 40 dereceyi geçecek. İstanbul’da 2 veya 3 gün, Akdeniz’de ise yaklaşık 5 gün sürmesi bekleniyor. Bir sıcak hava dalgası 10-15 gün kalmaz zaten. Kaldığı takdirde hasarı çok büyük olur. Tatile gidenler lütfen ‘Para verdik denize girmeyelim mi?’ diye düşünmesinler. Sabah 11.00 ile 16.00 saatleri arasında denize girmeyin. Sağlığınız daha önemli. Şapkasız, gözlüksüz çıkmayın. Bol ve açık renk kıyafetler giyin.

BOL SU İÇİN, PAMUKLU GİYİNİN

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahi Eğitim Araştırma Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Kemal Kalkan ise şu uyarılarda bulundu: “Sıcak havalarda bol su ve sıvı tüketmesi gerektiğini her zamanki gibi hatırlatıyoruz. Ancak buradaki sıvıdan kastımız çay, kahve değil. Öncelikle su ve eğer bir şeker hastalığı söz konusu değilse sulu meyveler de tüketilebilir. Yüksek ve düşük tansiyon atakları aşırı sıcaklar ile tetiklenebiliyor ve bu da kalp krizlerine neden olabiliyor. Vücudun susuz kalmaması çok önemli. Ayrıca pamuklu ve bol giysiler giymek çok önemli. Pamuklu kumaşlar sıcak havalarda sağlık için çok daha elzem.”

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19 Tem 2022 - 09:53 Kocaeli- Gündem

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