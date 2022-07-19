Cemil Meriç öğrencileri sıra gecesinde buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, öğrencilerin ilgi alanlarını ve becerilerini geliştirebileceği fırsatlar sunmaya devam ediyor. Öğretim işlevlerini dersler aracılığıyla yürüten, eğitim işlevlerini ise ders dışı etkinliklerle bütünleştiren Cemil Meriç’te özel öğrenciler ve veliler bu kez sıra gecesi coşkusu yaşadı. Düzenlenen programda Bayram Türkoğlu ile Kocaeli sıra gecesi ekibi, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan 100 öğrenci ve ailesine keyifli dakikalar yaşattı.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Düzenlenen etkinlikte sıra gecesi coşkusu yaşayan ve oldukça eğlenen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, aileleri ile birlikte unutamayacakları bir gün geçirdi. Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata uyum sağlamaları noktasında pek çok çalışma yürüten Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, bu bağlamda düzenlediği sıra gecesi etkinliğiyle öğrencilerin moral ve motivasyonunu yükseltti. Açık hava etkinliklerinde tekrar buluşacak olan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri şimdi yaz etkinliklerini büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla beklemeye başladı.

ÖZEL BİREYLERE ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM

Özel gereksinimli bireylere hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde öz bakım, aşçılık, el sanatları ve bitki yetiştiriciliği gibi mesleki alanlarda bireysel programlar uygulanarak özel öğrencilerin gelişimleri ve sosyal hayata bağlanmaları sağlanıyor. Ayrıca müzik, resim, akıl oyunları, E-KPSS eğitimi, sinema, drama, seramik, mozaik, bağımsız yaşam, tiyatro, piknik, il içi ve il dışı geziler ile engelli bireylerin sosyal alanda gelişmelerine de katkı sunuluyor.