19 Tem 2022 - 11:31- Siyaset G: 19 Tem 2022 - 11:35

Ellibeş: “Hani, davete icabet etmeyi sünnet sayıyordunuz?”

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, HDP Kongresi’ne katılıp, 15 Temmuz Anma Programı’na temsilci dahi göndermeyen CHP’yi eleştirdi, “Hani her davete icabet etmeyi sünet sayıyordunuz?” dedi.
Ellibeş: “Hani, davete icabet etmeyi sünnet sayıyordunuz?” mask

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, haftalık yönetim kurulu toplantısında gündemi değerlendirdi. 15 Temmuz Anma Programı’na 6 yıl sonra da katılımın yüksek olmasına dikkat çeken Ellibeş, bu birlikteliğe CHP’nin katılmamasını eleştirerek şöyle dedi:

15 TEMMUZ’A YOĞUN KATILIM

Kurban Bayramı ve ardından 15 Temmuz Anma Programı’nda kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik. Özellikle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde uzun tatil dönemi olmasına rağmen vatandaşlarımızın yoğun katılımı dikkate çekiciydi”.

ÜLKESİNİ SEVEN HERKES

“Milletimiz 6 yıl önce ülkemizi bölmek, demokrasimizi yok etmek isteyen hainlere karşı her zaman hazır ve kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Elbette bu milli birlik gününde siyasi görüşü ne olursa olsun, ülkesini seven herkesle orada bir arada olmak isterdik.”

KILIÇDAROĞLU VE ÖZKOÇ

“Ne yazık ki, bu olmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcısı Engin Özkoç başta olmak üzere, şehitlerimizin aziz hatıraları önünde 15 Temmuz’da milletimizin yanında hainlere karşı mücadele eden, hayatını ortaya koyan Cumhurbaşkanımız hedef alındı”.

HDP’YE GİTTİLER, 15 TEMMUZ’A GELMEDİLER

“Bütün bunlar yetmezmiş gibi, İstiklal Marşımızın okunmadığı, teröristlere ise saygı duruşu düzenlenen HDP Kongresi’ne temsilci göndermeyi şerefli bir hareket ve sünnete icabet olarak savunanlar, 15 Temmuz Anma Programında milletimizin yanında yoktu”.

# başkanı, bir, AKP, tatil, ardından, Kurban Bayramı

19 Tem 2022 - 11:31 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.012.670 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Kamiloğlu - Ülkenin Cumhurbaşkanı olan akepe genel başkanı,15 temmuz anma etkinliğinde ,siyaset yapsın,ondan sonra ,davete icabet etmek sünnettir de.Adamlar hakaret işitmeye mu gelsinler.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Temmuz 14:32
01

Cenk Cemil - TAM DA DAVETE İCABET ETMEYİ SÜNNET SAYANLARI BULDUNUZ ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Temmuz 12:37
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GARSON ARANIYOR

Merkez Lokantası’nda devamlı ve part time çalışacak bay / bayan garsonlar aranıyor. Görüşmeler yüz yüze yapılacaktır.

ACİL PERSONEL ARANIYOR

Hereke ve Gebze bölgesindeki firmamızda çalışacak personeller aranmaktadır. Aranan kriterler; - Meslek liselerinin elektrik, elektronik bölümlerin...

0530 076 37 74

ELEMANLAR ARANIYOR

Başiskele’de bulunan  FSM Boru Profil firmamıza eleman aranıyor. - 10-12 kişiye kadar yemek yapabilecek,  - Geri kalan vakitlerde ofis temizliği yap...

0532 501 10 32 

TIR ŞOFÖRÜ ARIYOR

Şirketimizin şehir içi veya dışındaki şantiyelerinde görevlendirmek üzere; - Tercihen İzmit ve çevresinde ikamet eden, - C D E Sınıfı Sürücü Belge...

0534 593 91 75 GÖK-YOL İNŞAAT 

ELEMANLAR ARANIYOR

- Askerlik ile ilişiği olmayan; - 18-40 yaş arası, emekli olmayan, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *TEMİZLİK PERSONELİ-BAY (Daha önce özell...

AYSEL İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi

İKİZLER KURBANLIK Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Ca...

0533 592 32 35 

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
CHP’li Tarhan Beylikbağı’nda vatandaşları dinledi mask
CHP’li Tarhan Beylikbağı’nda vatandaşları dinledi
Yıldız: Çayırova Belediyesi, çözüm yerine sorun üretiyor mask
Yıldız: Çayırova Belediyesi, çözüm yerine sorun üretiyor
Yıldızlı: Sağlıkçıların hedef gösterilmesine son verilmeli mask
Yıldızlı: Sağlıkçıların hedef gösterilmesine son verilmeli
Koç: Türk halkı, demokrasi ve atılımı istiyor mask
Koç: Türk halkı, demokrasi ve atılımı istiyor
Çakır: FETÖ’yle tam ve gerçek bir şekilde mücadele edilmedi mask
Çakır: FETÖ’yle tam ve gerçek bir şekilde mücadele edilmedi
Yıldız: Mirasımıza sahip çıktık mask
Yıldız: Mirasımıza sahip çıktık
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL