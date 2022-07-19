Ellibeş: “Hani, davete icabet etmeyi sünnet sayıyordunuz?”

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, haftalık yönetim kurulu toplantısında gündemi değerlendirdi. 15 Temmuz Anma Programı’na 6 yıl sonra da katılımın yüksek olmasına dikkat çeken Ellibeş, bu birlikteliğe CHP’nin katılmamasını eleştirerek şöyle dedi:
15 TEMMUZ’A YOĞUN KATILIM
“ Kurban Bayramı ve ardından 15 Temmuz Anma Programı’nda kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik. Özellikle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde uzun tatil dönemi olmasına rağmen vatandaşlarımızın yoğun katılımı dikkate çekiciydi”.
ÜLKESİNİ SEVEN HERKES
“Milletimiz 6 yıl önce ülkemizi bölmek, demokrasimizi yok etmek isteyen hainlere karşı her zaman hazır ve kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Elbette bu milli birlik gününde siyasi görüşü ne olursa olsun, ülkesini seven herkesle orada bir arada olmak isterdik.”
KILIÇDAROĞLU VE ÖZKOÇ
“Ne yazık ki, bu olmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcısı Engin Özkoç başta olmak üzere, şehitlerimizin aziz hatıraları önünde 15 Temmuz’da milletimizin yanında hainlere karşı mücadele eden, hayatını ortaya koyan Cumhurbaşkanımız hedef alındı”.
HDP’YE GİTTİLER, 15 TEMMUZ’A GELMEDİLER
“Bütün bunlar yetmezmiş gibi, İstiklal Marşımızın okunmadığı, teröristlere ise saygı duruşu düzenlenen HDP Kongresi’ne temsilci göndermeyi şerefli bir hareket ve sünnete icabet olarak savunanlar, 15 Temmuz Anma Programında milletimizin yanında yoktu”.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Kamiloğlu - Ülkenin Cumhurbaşkanı olan akepe genel başkanı,15 temmuz anma etkinliğinde ,siyaset yapsın,ondan sonra ,davete icabet etmek sünnettir de.Adamlar hakaret işitmeye mu gelsinler.
efexor - ya sen bi sus artık yaaa.
Cenk Cemil - TAM DA DAVETE İCABET ETMEYİ SÜNNET SAYANLARI BULDUNUZ ?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.