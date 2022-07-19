‘’Aslıhan’ın gözündeki ışıltıyı gördüm ya dünyanın en mutlu insanı oldum’’

Spina Bifida hastası olması nedeniyle tekerlekli sandalyede hayatını geçirmek zorunda kalan Aslıhan Efe(17), evinin bahçesinde akülü aracıyla dolaşmak istediğinde büyük zorluk yaşıyordu. İzmit Durhasan Mahallesi Solaklar mevkiindeki evlerinin bahçesi toprak olan Aslıhan, tekerlekli sandalyesiyle bahçede gönlünce dolaşamıyor, arka taraftaki hayvanlarına ulaşamıyordu. Özellikle yağışlı havalarda evlerinin bahçesi çamur olan Aslıhan, pencereden dışarıyı seyretmekle yetinmek zorunda kalıyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan Çiftçi Şenliğinde Başkan Büyükakın ile karşılaşan Aslıhan, bu sıkıntısını Başkan amcasına iletince Büyükşehir ekipleri seferber oldu. Kısa sürede Aslıhan’ın evinin bahçesi kilit parke taşıyla kaplandı. Böylece evinin bahçesinde yaz kış gönlünce dolaşma özgürlüğüne kavuşan Aslıhan’ı ziyaret eden Başkan Büyükakın, genç kızın mutluluğuna ortak oldu. Aslıhan ile Başkan amcası ziyaret boyunca duygusal anlar yaşadı.

BÜYÜKŞEHİR ASLIHAN İÇİN SEFERBER OLDU

Aslıhan’ın arzusunu yerine getirmek için Başkan Büyükakın’ın verdiği talimat en kısa zamanda Büyükşehir’e bağlı A Takımı ekipleri tarafından yerine getirildi. İbrahim ve Nurcan Efe’nin iki kızından biri olan Aslıhan’ın hayatının önemli bir bölümünü geçirdiği evlerinin yolu ve bahçesi temizlendikten sonra kilitli parke taşı ve bordür döşendi. Kurban Bayramı öncesinde seferber olan Büyükşehir ekiplerinin yaptığı çalışmayla Aslıhan’ın tekerlekli sandalyesiyle rahatlıkla dolaşabilmesi sağlandı. Evinin önüne kadar parkeyle kaplanan yolu gören Aslıhan ve ailesi, çalışmanın özellikle bayram öncesinde tamamlanmasından dolayı büyük sevinç yaşadı.

ASLIHANDAN BAŞKAN AMCASINA DAVET

Namık Kemal Anadolu Lisesine kayıtlı olan ve Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmen gönderilerek evde eğitim alan 11. sınıf öğrencisi Aslıhan, Başkan amcasının kendisini kırmayarak evinin yolu ve bahçesini yaptırmasının ardından şimdi akülü aracıyla rahatça gezip dolaşabiliyor. Aslıhan ve ailesi, duydukları mutluluğun tarifsiz olduğunu ifade ederken, Başkan Büyükakın’ı bahçelerine çay içmeye davet etti.

“ASLIHAN ÇOK POZİTİF VE ÇOK DİKKATLİ BİR KIZIMIZ”

Aslıhan’ın bu nazik davetini geri çevirmeyen Başkan Büyükakın, Efe ailesini evlerinde ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Aslıhan’ın davetine icabet ederek, Efe ailesiyle bahçelerinde çay içti. Aslıhan’ın artık bahçede rahatlıkla dolaşabildiğini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Büyükakın, “Aslıhan bu bahçede dolaşmak, arka tarafta bulunan kazları ve ördekleri görmek istiyormuş. Bu dileğini bana iletti. Engelli evlatlarımızın dilekleri bizim için adeta emirdir. Onun bu dileğini hemen gerçekleştirdik. Şu anda Aslıhan’ın gözlerindeki ışıltıyı gördüm ya dünyanın en mutlu insanı ben oldum. Aslıhan kızım elimden tutup bana buraları gezdirdi. Neler yaptığını anlattı. Aslıhan çok pozitif ve dikkatli bir kızımız. Bu evin ve bölgenin idarecisi Aslı, öyle görüyorum. Hiçbir şeyi kaçırmıyor. Aslı’nın hayatını biraz olsun kolaylaştırıp onu sevindirdiysek ne mutlu bize” ifadelerini sarf etti.

“TAHİR BAŞKANI YANIMDA OLDUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Başkan Büyükakın’ı bahçesinde gezdirerek, gün içerisinde yaptıklarını anlatan Aslıhan, “Evin arkasını gezemiyordum. Şimdi rahatlıkla geziyorum. Çok mutlu oldum. Tahir Başkanım yanımda olduğu için de çok mutluyum” sözleriyle duygularını dile getirdi. Başkan Büyükakın ile bir araya gelmekten büyük heyecan ve mutluluk duyan Aslıhan’ın annesi Nurcan Efe ve babası İbrahim Efe de, Başkan Büyükakın’a yol ve bahçe için teşekkürlerini iletti. Efe ailesi, “Kızımız artık çok daha mutlu. Bahçede arzu ettiği gibi dolaşabiliyor, hayvanlarla vakit geçirebiliyor. Tahir Başkanımıza her konuda ve özellikle Aslıhan’a gösterdiği hassasiyet ve ilgi için çok teşekkür ediyoruz. Aslıhan gibi bizler de çok mutluyuz” şeklinde konuştu.