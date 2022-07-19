Evden hırsızlık yaptı, polise yakalandı

Alınan bilgiye göre İzmit’te meydana 17 Temmuz günü meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayı S.B. isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Hakkında 4 ayrı dosyadan aranması olduğu öğrenilen ve 36 farklı suçtan kaydı bulunan S.B. polis ekiplerince İzmit’te yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.