19 Tem 2022 - 12:37- Dünya G: 19 Tem 2022 - 12:52

Alacağını isteyen ablasını pompalı ile yaraladı

Kartepe Uzuntarla’da aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıkan iki kardeşten birinin pompalı tüfekle havaya açtığı ateş sonucu saçmalardan biri ablasının bacağına isabet etti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Alacağını isteyen ablasını pompalı ile yaraladı mask

Alınan bilgiye göre Uzuntarla Yeşiltepe Mahallesi'nde abla N.Ç. kardeşi A.A.'dan alacağını istemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada A.A. ablası N.Ç.'yi korkutmak amacıyla pompalı ile havaya ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalardan birinin abla N.Ç.'nin ayağına gelmesi üzerine N.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan N.Ç. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken kardeşi A.A. olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. N.Ç.’nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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19 Tem 2022 - 12:37 - Dünya

Muhabir  Nuri Akçaharman

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