Alacağını isteyen ablasını pompalı ile yaraladı

Alınan bilgiye göre Uzuntarla Yeşiltepe Mahallesi'nde abla N.Ç. kardeşi A.A.'dan alacağını istemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada A.A. ablası N.Ç.'yi korkutmak amacıyla pompalı ile havaya ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalardan birinin abla N.Ç.'nin ayağına gelmesi üzerine N.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan N.Ç. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken kardeşi A.A. olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. N.Ç.’nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.